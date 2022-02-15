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俄若攻烏 澳洲國防部長：習近平恐明目張膽打壓台灣

台灣新聞組／台北15日電
因應共機頻繁擾台，參謀本部去年起就三令五申要求各防區調整、強化防空部署。(本報資料照片)
因應共機頻繁擾台，參謀本部去年起就三令五申要求各防區調整、強化防空部署。(本報資料照片)

澳洲國防部長達頓表示，烏克蘭危機惡化勢將牽動印太地區的安全情勢。他說，若俄羅斯入侵烏克蘭，中國大陸將更加明目張膽打壓台灣。

中央社引述澳洲人報14日頭版頭條報導，達頓表示，一旦俄國出兵攻打烏克蘭，將會連帶影響印太地區安全，其中直接引發的後果之一，是大陸可能會對台灣展開新一輪侵略性行動。

澳洲新南威爾斯州自由黨國防及國家安全政策支部主任派克接受澳洲天空新聞訪問也表示，若俄國入侵烏克蘭，將形同替中方打開入侵台灣的大門。

另外，雪梨晨驅報也刊登澳洲前總理吉拉德的幕僚長、現任雪梨大學美國研究中心高級研究員沃爾普的撰文，他認為，俄國總統普亭針對烏克蘭的做法，將會是大陸國家主席習近平對台攻略的參照樣板。

沃爾普相信，假如普亭出兵烏克蘭之後頂得住來自美國制裁，同時又能壓制烏克蘭人民抗爭，進而享受俄羅斯祖國復興的光榮，那麼習近平將迫不及待參照普亭的做法，有樣學樣對付台灣。

共機連續刺探外離島空防，有立委呼籲台灣應修訂國軍戰備規定，讓守土部隊處置時有所依循；另有學者建議在南部山區增設新型預警雷達。

國防部昨表示，準則修訂與否，將在研究後再向立委說明。空軍司令部則表示，空軍各戰管雷達依重層涵蓋、分頻部署原則，均能掌握台海周邊各型航空器；空軍將依作戰需求，持續檢討雷達部署，確保空情涵蓋無虞。

東引防區空防日前遭一架中共小型民航機突穿，未時啟動戰備，肇因為戰管人員誤刪「寰網系統」訊號；而近日疑有共機進入東沙領島領空，受到關注。

曾擔任國防部聯三作戰次長的國民黨立委吳斯懷昨呼籲，外島空防反應時間嚴重不足，東引事件凸顯指揮管制的程序是否過於僵化，尤其金門、馬祖、東引地區，與大陸距離非常近，中共的民航器一旦起飛，均在我們外離島的禁限制區域內，國防部應明確律定外島防區如何處置。

吳斯懷認為，此問題凸顯國軍「平時突發狀況應變處置規定」、「戰備規定」及「接戰規則」已無法適應外島空防實際需求；國軍戰備規定，甚至兩岸關係條例施行細則，面臨是否修訂。

財團法人國防安全研究院出版2021中共政軍研究報告，該院國防安全研究所中共政軍與作戰概念研究員歐錫富建議，為強化台灣西南防務空域情監偵，需要在南部山區部署一套新型預警雷達。

學者建議，空軍現役寰網系統涵蓋空軍各型防空雷達與愛國者、天弓與鷹式飛彈的防空情資，應將海軍艦艇、高山陣地雷達、標準一、二型與海欉樹等艦載防空飛彈納入，並探討以小型飛機改裝增加電戰機進行防禦。

烏克蘭 澳洲 國防部

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