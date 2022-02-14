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共機闖東沙台灣領空？國防部給出回應

記者洪哲政／台北14日電
圖為12日進入台灣防空識別區的解放軍殲-16同型機。(圖：國防部提供)
圖為12日進入台灣防空識別區的解放軍殲-16同型機。(圖：國防部提供)

繼月初國軍東引島防區發生中國大陸航機闖入管制空域事件後，一批共機日前疑似闖入台灣東沙島「領空」，空軍戰管遭民間側錄到對共機實施廣播驅離時，高喊：「你已進入我領空，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」空軍司令部昨表示，經查當天共機並未進入台灣東沙領空，廣播內容為預警性驅離作為。

空軍司令部12日曾發布西南空域空情動態，當日計有運八反潛機、殲11戰機各一架次、殲16戰機三架次進入台灣防空識別區西南角，按空軍公布的航跡示意圖，以殲16戰機最接近東沙島空域，但圖示顯未達進入東沙島「領空」。

根據臉書粉絲專頁「台灣西南空域」側錄12日台灣空軍在南部空域的無線電廣播抄件內容顯示，12時30分有一批中共軍機接近東沙島。東沙島的「領空」定義，是比照本島畫定12浬領空。空軍喊話抄件顯示，該批共機顯然進入台12浬領空。

空軍司令部與國防部向來不公開證實民間側錄獲得的驅離廣播抄件內容。據了解，空軍戰管驅離喊話稿件內容，每一批均須經在空軍聯合作戰指揮中心（JAOC）當值的空軍作戰指揮官或副指揮官核定。共機進入台防空識別區時，驅離廣播稿慣向共機警告稱「你已進入我空域」；軍方私下宣稱，當日戰管參謀人員廣播一時「口誤」，將「你已接近我領空」誤稱為「你已進入我領空」。

共軍對台外島防務壓力漸增，國軍目前以移地訓練為由，在東沙島增駐海軍陸戰隊加強連、海軍銳鳶無人機系統與陸軍蜂眼雷達等組成聯合部隊。

但東沙島上防空飛彈目前為海陸部隊配備的DMS雙聯裝刺針防空飛彈，有效射程僅4800公尺，啟動戰備同樣須由JAOC下令，而東沙遠程防空須由本島南部天弓三型防空飛彈或在空機掩護。

對於共機疑侵入東沙島領空，國民黨文傳會主委凌濤昨表示，對於此種運用武力脅迫方式傷害中華民國主權的舉動，國民黨要表達強烈譴責；民進黨立委林俊憲說，國防部已否認，無論是否為事實，空軍都有標準應對程序，民眾不需擔心。

驅離 國防部 共軍

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