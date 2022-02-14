共機闖東沙台灣領空？國防部給出回應

圖為12日進入台灣防空識別區的解放軍殲-16同型機。(圖：國防部提供)

繼月初國軍東引島防區發生中國大陸航機闖入管制空域事件後，一批共機日前疑似闖入台灣東沙島「領空」，空軍戰管遭民間側錄到對共機實施廣播驅離 時，高喊：「你已進入我領空，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」空軍司令部昨表示，經查當天共機並未進入台灣東沙領空，廣播內容為預警性驅離作為。

空軍司令部12日曾發布西南空域空情動態，當日計有運八反潛機、殲11戰機各一架次、殲16戰機三架次進入台灣防空識別區西南角，按空軍公布的航跡示意圖，以殲16戰機最接近東沙島空域，但圖示顯未達進入東沙島「領空」。

根據臉書粉絲專頁「台灣西南空域」側錄12日台灣空軍在南部空域的無線電廣播抄件內容顯示，12時30分有一批中共軍 機接近東沙島。東沙島的「領空」定義，是比照本島畫定12浬領空。空軍喊話抄件顯示，該批共機顯然進入台12浬領空。

空軍司令部與國防部 向來不公開證實民間側錄獲得的驅離廣播抄件內容。據了解，空軍戰管驅離喊話稿件內容，每一批均須經在空軍聯合作戰指揮中心（JAOC）當值的空軍作戰指揮官或副指揮官核定。共機進入台防空識別區時，驅離廣播稿慣向共機警告稱「你已進入我空域」；軍方私下宣稱，當日戰管參謀人員廣播一時「口誤」，將「你已接近我領空」誤稱為「你已進入我領空」。

共軍對台外島防務壓力漸增，國軍目前以移地訓練為由，在東沙島增駐海軍陸戰隊加強連、海軍銳鳶無人機系統與陸軍蜂眼雷達等組成聯合部隊。

但東沙島上防空飛彈目前為海陸部隊配備的DMS雙聯裝刺針防空飛彈，有效射程僅4800公尺，啟動戰備同樣須由JAOC下令，而東沙遠程防空須由本島南部天弓三型防空飛彈或在空機掩護。

對於共機疑侵入東沙島領空，國民黨文傳會主委凌濤昨表示，對於此種運用武力脅迫方式傷害中華民國主權的舉動，國民黨要表達強烈譴責；民進黨立委林俊憲說，國防部已否認，無論是否為事實，空軍都有標準應對程序，民眾不需擔心。