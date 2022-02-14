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冷眼集／外島空防誤失 國防螺絲掉滿地

記者 洪哲政

國軍東引島與東沙島防區近期接連發生共機迫近島嶼、甚至疑似侵入領空事件，共軍藉此測試台灣外島作戰區防空反應時間的意味濃厚，但應敵指管措施接連產生遲滯與口誤，問題明顯出在指揮管制的誤失上。

因應共機頻繁擾台，參謀本部去年起就三令五申要求各防區調整、強化防空部署，尤其關注可能遭直升機「機降突襲」的低空防禦。但東引空防卻被一架民用共機戳破，軍方一徑低調以對，對外粉飾太平，無怪政界一片譁然。

東引島扼控閩江口，能第一時間阻卻共軍出海的東海艦隊。1996台海危機時，時任參謀總長羅本立下令急造四枚天弓二S短程攻陸戰術導彈應敵，就部署在東引。島上至今部署有天弓二型、雄風二型等制空、制海飛彈，當地空防自然重要。

金馬外島野戰防空目標獲得，長年都使用美製PSTAR雷達，監控範圍約35公里，能提供早期預警、警報和方向定位，協助陸軍防空連的雙聯裝刺針或20機砲操作手獲取敵機目標，但這型雷達已服役近20年，效能持續衰減，缺乏後續商源，也無法性能提升，許多PSTAR雷達哨防情面板甚至模糊而難以辨識。

台灣空防指管採一條鞭制，空中戰機攔截、防空飛彈追瞄，均由空軍作戰指揮部統一指管，最低層的陸軍野戰防空若未接獲空軍聯合作戰指揮中心發布「紅點」，依令不能開啟雷達追瞄。東引事件後，指管制度是否過於僵化面臨檢討。國防部去年起推動「戰區制」，戰區各地下指揮所都能同步接獲防情，也編制海空聯絡小組，能否賦予戰區中將指揮官更獨立靈活的接戰權限，解決應急戰備所需，還在實驗中。

近期接連發生戰管誤刪航跡、驅離廣播「口誤」事件，代表就算外島野戰雷達、飛彈裝備全面更新，也可能因人為因素延誤戰機。國軍必須找出問題，空防指管紀律必須加強、螺絲必須拴緊。

共軍 國防部 驅離

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