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共機闖東引 戰管誤刪航跡未通報

記者洪哲政、侯俐安／台北14日電
一架中共運12民用機日前突穿東引防空網接近防空。學者表示，中共曾運用該型機突穿日本釣魚台防空網。(取自百度百科)
一架中共運12民用機日前突穿東引防空網接近防空。學者表示，中共曾運用該型機突穿日本釣魚台防空網。(取自百度百科)

中國大陸一架航機日前迫近馬祖東引空域，據調查，這架自民用機場升空的民用「運12」，升空後就低飛且疑進入東引雷達盲區，空軍作戰指揮部「寰網系統」雖一度由電腦系統監控，但因航跡在雷達幕上忽明忽滅，遭戰管人員誤認為雜波而手動刪除，並未將其標示為具有侵犯空防威脅的「紅點」，因此未依規定對防區防砲連下達三分鐘戰備命令，情報傳遞出現誤失。

大陸一架飛機5日下午掠過馬祖東引防區上空，航機凌空的發動機噪音震驚全島居民。迫近的程度甚至被民宅頂樓監視器錄下機影。事發後，黨政高層透過管道宣稱，這架民航機機型是運12，駐地防區雖曾應變，但恐涉疏失，暴露當地空防防禦能力有限，將要求檢討懲處。

東引防區有三種雷達可追蹤搜索空中目標，包括東引空軍雷達站的制空雷達、空軍天弓陣地的長白雷達，以及陸軍防空連搭配刺針飛彈的PSTAR雷達。按防空戰備規定，東引陸軍防空連須待空軍作戰指揮部下令執行三分鐘接戰，防砲連的PSTAR雷達才會開機戰備，觀通開始描跡對在空威脅目標進行追瞄與記錄。

據調查，這架「運12」5日下午升空後即顯示在台東引防區空軍雷達系統上，並匯回台北作戰指揮中心，空軍作戰指揮部「寰網系統」電腦顯示了這筆航跡，而因其自民用機場起飛，作戰中心起初就未標示其有威脅性質，且疑因航機低飛且進入雷達盲區，雷情顯示的航跡因而忽明忽滅，使戰管人員誤判為「雜波」而手動刪除。

因航跡遭刪除，空軍作戰指揮部未將這架民用運12標示為「紅點」情傳防區啟動戰備，東引防空連未接到空作部下令三分鐘戰備，所以來不及開啟雷達追瞄目標。軍方對外宣稱「應變」，實則是航機凌空後的作為。

國防部昨天回應表示，國軍運用聯合情監偵嚴密監控海空動態，並且依敵情威脅，按戰備相關規定妥適應變處置；後續將針對敵情威脅變化，持續強化各項狀況的應處演練。

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