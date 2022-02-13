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新聞眼／上海公報50周年 美中台的變與不變

記者陳言喬
北京不斷威脅震懾台灣，但兩岸卻愈走愈遠。（中新社）
北京不斷威脅震懾台灣，但兩岸卻愈走愈遠。（中新社）

今年2月是「上海公報」簽署50周年，當年它開啟了中（共）美正常化交流，還規範了中美台三方的互動。但當前美國不斷挑戰「一中政策」底線，還有台灣「拉美抗中」不再承認自己是中國，「上海公報」反成大陸再三叮囑美國務必遵守的「緊箍咒」。

美國前總統尼克森於1972年2月訪問中國，同月28日中美在上海發表聯合公報（上海公報），打破從1949年以來20多年美國與中共政權的對抗關係。大陸外交部稱，「上海公報」確立兩國應遵循的原則，特別是「一個中國」原則，是中美關係正常化及兩國建交的政治基礎。

「上海公報」與台灣（中華民國）息息相關，它是美國由承認中華民國政府代表中國，轉向承認中華人民共和國代表中國的關鍵性事件，當年對中華民國的傷害極大。

「上海公報」也是後來「一個中國、各自表述」的由來。當時的美國總統助理、後為國務卿的季辛吉提出美國的表述方式：「美國認識到，台灣海峽兩岸的所有中國人都認為只有『一個中國』，台灣是中國的一部分。美國對這一立場不提出異議。」

毛澤東：季辛吉用「一個中國」和「兩個中國」的稀泥

中共總理周恩來稱，季辛吉的「一個中國」四個字把兩岸各自的立場和主張都包括進去了。毛澤東說：「季辛吉和稀泥，用『一個中國』的字眼和『兩個中國』的稀泥。」

兩岸後來得以會談，也是在「一個中國、各自表述」（一中各表）基礎展開的，但北京屢抨擊台灣是暗藏著「兩個中國」的主張。李登輝前總統發表「兩國論」時就表示，上海公報曾明確的表達兩岸對「一個中國」各自表述，但是隨著時間的過去，國際間已充斥著北京所說的一個中國，是指中華人民共和國，中華民國已不存在，而是中華人民共和國的一省，這種論調「把中華民國推向角落，無法生存」。

多年來，北京持續削弱中華民國政治能量，壓縮中華民國的國際空間，加上台灣新世代的興起，民主選舉的更迭，愈來愈多的台灣人不再認同中國，不再認為自己是海峽這一岸的中國人。

於是「上海公報」當初機敏構思的「海峽兩岸的所有中國人都認為只有一個中國」的表述，至少在台灣已出現質變：「台灣是台灣、中國是中國」，「上海公報」對台灣成為一個已翻頁的歷史文件。美國也有國會議員呼籲美政府廢棄「一中政策」。

但北京不以為然，頻就中美關係惡化、美台「勾連」發出警告，大陸國務委員兼外長王毅最近就抨擊美國違背建交承諾，縱容鼓勵「台獨」勢力，試圖「歪曲和掏空」一中原則，不僅將把台灣帶入極其危險境地，也將使美面臨不可承受代價。

北京提醒美國需遵守中美三公報，時不時對美念經要回歸「一中政策」；對台灣，則採威脅與震懾手法，前有李毅的武統論，後有孫亞夫的和統與武統相互搭配說，前兩天大陸務實理性派的涉台學者章念馳更提出「統一法」，聲稱解放軍空軍飛越台北，擦槍走火也在所不惜，還有汪毅夫已默默展開治台愛國者的台幹培訓工作。

大陸對台政策逐漸統合完成，中共20大前將完善「新時代黨解決台灣問題總體方略」。台灣面對愈來愈嚴峻的兩岸關係，朝野應共同構思、速擬對策，恢復與大陸溝通的管道；大陸也應多了解台灣多元聲音，拉近兩岸心靈契合。如此，「上海公報」中的「美方重申它對由中國人自己『和平解決』台灣問題的關心」 或仍有其意義。

中華民國 北京 一中政策

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