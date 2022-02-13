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傳CPTPP本周討論台灣入會 鄧振中：續爭取會員支持

記者張加／台北13日電
行政院政務委員鄧振中。（本報資料照片）
行政院政務委員鄧振中。（本報資料照片）

傳出CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）將於17日視訊召開執委會，討論台灣、中國大陸、厄瓜多的新入會申請案；行政院政務委員鄧振中今受訪指出，CPTPP一向不對外宣布開會時間及議程，他無法確認，台方能做的就是「把自己準備好」，持續努力積極爭取會員支持。

鄧振中說，無論CPTPP是否開會，台灣一向爭取會員支持，當然要努力、積極。

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳則說，若真的本月召開執委會，應該主要是為處理英國申請案，如果順帶討論三個新入會申請的後續，也很合理。

李淳今早受訪表示，目前觀察三個新入會申請都還在很初期的階段，而CPTPP鼓勵有意加入的經濟體與各締約方進行諮商，以解決各締約方對相關領域的問題或關切；「這就是為什麼福島食品現在要處理，福食本來就要處理，只是時間點上明顯是配合CPTPP的進展。」

李淳指出，對台灣而言最大問題就是所謂「中國因素」，假設中方在會上透過代理人主張台灣因具政治問題應先擱置其入會案，關鍵就在日本澳洲如何回應如此主張；不過他樂觀認為，這次會議應不會出現台灣入會案現在就被擱置的問題，主因中國大陸也還沒釋出什麼善意，單純主張無法改變CPTPP主導國的立場。

而李淳也預計，這次會議應該談論一些協調事項，對新入會案不會有具體結論。

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