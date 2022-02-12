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美公布印太戰略報告 維護台海和平、威嚇軍事侵略

台灣新聞組／綜合報導
白宮公布印太戰略報告。(取材自白宮網站)
白宮公布印太戰略報告。(取材自白宮網站)

白宮11日公布印太戰略報告。報告指出，美國將與區域內外夥伴維護台海和平穩定，包括支持台灣自衛，以確保台灣人民能有一個依循其意志與最大利益和平決定未來的環境，並威嚇台海軍事侵略。

中央社報導，白宮11日公布總統拜登任內第一份區域戰略報告。報告指出，美國日益關注印太地區的部分原因在於區域面臨越來越嚴峻的挑戰，尤其是來自中國大陸的挑戰。大陸正結合經濟、外交、軍事與技術實力，在印太地區尋求勢力範圍，並尋求成為全球最具影響力的大國。

報告指出，大陸的脅迫與侵略遍及全球，但在印太地區最為嚴峻，從對澳洲的經濟脅迫、印度邊境的衝突，到對台灣日益增強施壓，及對東海與南海鄰邦的霸凌，美國在區域的盟友與夥伴大幅承受大陸的損害性行為。與此同時，大陸也破壞人權與國際法，包括航行自由以及其他為印太地區帶來穩定與繁榮的規則。

報告指出，未來十年的集體努力將決定大陸是否能成功改變有利於印太地區和全球的規則與規範。不過報告也強調，美國的目的不在改變大陸，而是塑造得以運作的戰略環境，在全球建立一個最大程度有利於美國、美國的盟友與夥伴，以及共同利益與價值觀的影響力平衡，並尋求負責任的管理與大陸的競爭。

美國印太戰略報告設定五大目標，包括推進自由開放印太地區、在區域內外建立聯繫、推動區域繁榮、加強印太安全，以及建立區域抵抗包括氣候變遷、COVID-19等超越國界威脅的能力。

在談到強化印太安全時，報告指出，美國將和區域內外夥伴共同維護台海和平穩定，包括支持台灣的自我防衛能力，確保台灣人能依循其意志與最大利益和平決定未來的環境。報告也重申美國基於台灣關係法、美中三公報與對台六項保證下的一個中國政策。

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