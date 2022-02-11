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陸學者籲訂「統一法」：共機可能飛越台北上空

記者呂佳蓉／台北11日電
中國大陸知名的涉台學者、上海東亞研究所前所長章念馳刊文稱，大陸對台工作的當務之急是要好好建立一部「統一法」。(本報資料照片)
中國大陸知名的涉台學者、上海東亞研究所前所長章念馳刊文稱，大陸對台工作的當務之急是要好好建立一部「統一法」。(本報資料照片)

中國大陸知名的涉台學者、上海東亞研究所前所長章念馳刊文稱，大陸對台工作的當務之急是要好好建立一部「統一法」，講清楚怎麼「和統」與怎麼「武統」，「智統台灣，巧統台灣」。他甚至表示，日後可能大陸的飛機會飛越台北上空，「即使引起擦槍走火，我們還是要不停飛越，與當年炮擊金門一樣」。

台灣陸委會發言人邱垂正回應稱，如果不再思考調整認識民主體制與共產專制的差異，任何單邊負面舉措，「既非智、更非巧」。他呼籲，對岸要以蔡英文總統的「和平、對等、民主、對話」八字作為兩岸互動的關鍵，以及尊重台灣「四個堅持」的一貫立場，為兩岸良性互動創造條件。

中評社報導，章念馳在「中國評論」月刊1月號發表專文「中國的歷史使命與台灣問題」指出，人們公認兩岸已處於「準戰爭」狀態，贊成「和平統一」的人愈來愈不敢講話。

他認為，「和統」與「武統」是大陸維護國家統一的兩個必備手段，不應存在矛盾。但「和平統一」是迄今為止中共中央的選擇，涵蓋民族最高利益。

而不管「和統」或「武統」，要做到三點：一、統一要能使國家更繁榮富強，有助於民族振興；二、統一要讓被統一一方心悅人服，得到更多實惠與利益，共同締造一個更美好的家園；三、要得到國際社會理解、同情、支持、安心，而不是焦慮與害怕。

章念馳表示，有些人認為大陸「已窮盡一切手段」，「和統」無望了，只好讓位於「武統」，這是天大的謬論。大陸離中共總書記習近平要求的「盡一切手段與盡一切努力維護和統」，是很有距離的。

章念馳強調，「和統」的核心就是與台灣同胞共同制定「一國兩制台灣方案」，這是習近平這一代領導對解決台灣問題最明智的決定和貢獻，是最現實、最合情合理的辦法，也是民進黨當局最害怕與反對最強烈的。

章念馳並指出，兩岸關係是中國內政，台灣問題則是中、美、台三邊關係博弈的產物。中國大陸不得不派飛機軍艦在台灣周邊巡航，以宣示台灣是中國的一部分，正如1958年炮擊金門一樣，「打給全世界看，也打給美國看，證明台澎金馬都是中國的一部分，這是內戰」。

他呼籲，大陸要始終保持戰略主動，抓緊時機做好對台立法、執法和軍事、經濟、輿論等一系列準備工作，切實地推進兩岸統一進程。

邱垂正昨天在例行記者會上回稱，北京當局沒有認清全球局勢與兩岸現實，不願面對與尊重台灣主流民意，一昧以台灣人民不接受的政治前提與中共單邊設定的兩岸關係發展路徑為目標。

中共 習近平 北京

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