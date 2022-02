索馬利蘭外交部長瑞格薩率團訪台,11日在台北君悅飯店舉辦媒體見面會。(記者余承翰/攝影)

索馬利蘭訪問團今天舉行記者會。索馬利蘭外交部長瑞格薩表示,索國跟台灣的關係已經來到最高層級,不過未來還會更好,就像台北101一樣,又高又好。但對於雙方是否建交,並未正面回應。

記者會中也發生一段插曲,索國畜牧暨漁業發展部長穆合德致詞時指出,「This is my first time to visit Thailand.」口誤將台灣說成泰國,他隨即也發現自己口誤,才隨即改口,說是來到台灣。

對於是否建交議題,瑞格薩表示,不明白為什麼各位堅持台灣跟索馬利蘭一定要有外交關係,認為現在雙方已經是最高層級的關係,不論是否有外交關係,實質上這段關係已經是最好的了。

瑞格薩指出,索馬利蘭以前沒有像台灣這樣的朋友,台灣不僅投資 索馬利蘭,也提供獎學金讓索國年輕人受教育 。而索馬利蘭有自己的貨幣、匯率 、護照,這次來台灣訪問用的也是索馬利蘭的護照,雙邊層級已經是最好了,但未來還會更好,就像台北101一樣又高又好。