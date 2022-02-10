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天弓飛彈傳混大陸劣質零件 中科院主動送辦

記者周志豪、洪哲政／台北10日電
圖為天弓三型防空飛彈。（取材自中科院官網）
圖為天弓三型防空飛彈。（取材自中科院官網）

國家中山科學研究院研製的天弓飛彈中所用矽控整流器，傳遭承包商以中國大陸劣質零件混充。中科院昨證實，該批整流器採購案於前年8月招標，去年3月驗收時發現承包商不法，主動移送司法偵辦、提告求償；相關恐影響國安的飛彈零件採購案，於採購驗收時發覺後即啟動應變機制處理，並未影響武器產製及各項專案任務推動。

中科院前年生產該批飛彈後，時任國防部長嚴德發下令「戰備操演」時發現，「模擬飛彈發射」無法過電，中科院檢視飛彈後卻找不到原因，經廠商檢舉，才發現其中的矽控整流器以大陸製劣質品混充，才將全案移送司法偵辦。

桃園地檢署經調查，兩家承包中科院飛彈製程物料標案承包商，竟拿大陸低價劣質貨偽造成美國軍規出廠，其中矽控整流器價差甚至高達一百多倍，不法所得逾億元台幣；桃檢今年1月底已依詐欺罪起訴有父子關係的兩家承包商負責人與董事。

桃檢發現，涉案承包商2018年以2870萬元台幣（103.2萬美元）得標中科院線性積體電路時，已從大陸進口劣質產品魚目混珠，偽造美國原廠證明，完成驗收詐得款項；之後中科院採購600個矽控整流器標案，也僅86個為美國原廠。

中科院昨證實，傳出涉弊、用於控制電流導通及觸發飛彈的矽控整流器採購案，是於2020年8月上網公告招標，去年3月履約驗收時發現承包商不法行為。中科院表示，未來將落實各項安全管控，針對不肖廠商履約變造原廠證明等不法行為，將嚴格把關。

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