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台企宏星 3個月製5萬套冬奧服裝

記者林宸誼╱綜合10日電
宏星製衣廠工作人員展示北京冬奧會賽事服裝。(取材自惠州日報
宏星製衣廠工作人員展示北京冬奧會賽事服裝。(取材自惠州日報

大陸體育品牌安踏今年為北京冬奧15大賽項的12支大陸國家隊打造比賽裝備，作為安踏的長期合作夥伴，台企廣東惠州宏星製衣廠在3個月內，完成5萬套冬奧服裝設計和生產任務。

惠州日報報導，惠州宏星製衣廠董事長林秋霖表示，接到生產北京冬奧會服裝的任務後，前後共設計了47個版本，最終才製作成定版後的北京冬奧會服裝，包括滑雪賽事服、官員和技術官員服、志工服裝、領獎服、安保服裝等。

賽場環境和賽事動作，對冬奧會服裝設計提出了更高要求，前後47次設計改造，宏星製衣廠最終製作出符合賽事標準的冬奧會服裝：零下30度防風防寒，水壓達到3000psi也不會滲水。

林秋霖補充，一件冬奧服裝從材料到製作完成有382道工序，需要350個工人參與，製作成本人民幣3000元（約1.3萬台幣，474美元）。

林秋霖指出，該企業生產5萬套冬奧會服裝，全部採用無縫工藝，許多生產環節都是純手工打造。「衣服表面的線條要完全對位，上拉鍊的時候要用尺子對準服裝上的線條，每件衣服上的山峰圖案要求高度統一，這些細節決定了一件衣服需要大量工人參與製作。」

林秋霖提到，接到北京冬奧會服裝生產任務後，馬上抽調工人和設備進行設計製作，克服原材料短缺、人手緊張等困難，3個月內完成5萬套冬奧會服裝的生產任務，獲北京奧組委工作人員的高度肯定。

惠州宏星製衣廠成立於1991年6月，生產滑雪衣、衝鋒衣、航海衣等運動服，目前在廣東、河南、重慶共有九家分廠，許多世界頂級品牌都從這裡走向世界。

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