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冬奧／美「飛翔番茄」懷特首輪失誤 有驚無險晉級決賽

黑白集／布局運動政治 陸包容換國籍 台炒作換隊服

黑白集
台灣競速滑冰選手黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)
台灣競速滑冰選手黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)

北京冬奧在杯葛聲中開幕，美俄中外交伐謀，加上中國人權問題，賽事不免減色。國際媒體聚焦滑雪選手谷愛凌「棄美轉中」出賽，質疑在地緣政治衝突裡，運動員如何遊走在商業利益與人權價值間逐金。

8日在北京首鋼滑雪大跳台舉行的北京2022年冬奧會自由式滑雪女子大跳台決賽中，中...
8日在北京首鋼滑雪大跳台舉行的北京2022年冬奧會自由式滑雪女子大跳台決賽中，中國選手谷愛凌奪得冠軍。圖為谷愛凌在頒發紀念品儀式上手持冰墩墩慶祝。 （香港中通社）

美中混血的谷愛凌兼具運動明星、模特與學霸多重身分，圈粉無數。她為爭取奪金資格，三年前「換籍」加入中國隊，在美遭批辜負栽培。外媒從美中衝突的視角批判，將她描繪成以沉默交換利益的精明少女；至此，運動員的技能及國籍選擇權，已被大國烽火燒得面目全非。

投效北京的歸化選手，其實還有來自美加韓數十人。平昌冬奧時，地主南韓隊即循此捷徑，速成應戰。易籍是國際體壇常見的快速煉金手法，中國大陸礙於民族主義，近年才讓華裔、外國菁英選手加入國家隊。本屆冬奧男女冰球隊，洋面孔占去一半。

中國社會對五眼聯盟懷抱敵意，但對美加入籍選手卻極包容，官民避談「雙重國籍」。日本在桌球賽利用中國大陸選手制中，中國也學著從敵營找幫手，克服陌生的冰雪運動，建立相關產業。

中國大陸積極在運動經濟中擴大影響力，歐美選手則苦尋戰場發揮優勢，兩者相互為用。早在美中衝突前，中國大陸已藉「換國籍」布局運動政治；而台灣拿「換隊服」炒作政治運動，彷彿還停頓在遙遠的歷史時區。

北京冬奧 運動員 谷愛凌

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