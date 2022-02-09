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台入CPTPP難繞開兩岸 學者：不能全寄望日本

台灣新聞組／台北9日電
行政院8日宣布解禁福島五縣食品，官員強調有助台加入CPTPP，學者則認為今年就應要爭取到成立工作小組。（記者季相儒／攝影）
行政院8日宣布解禁福島五縣食品，官員強調有助台加入CPTPP，學者則認為今年就應要爭取到成立工作小組。（記者季相儒／攝影）

行政院8日宣布將有條件開放日本福島核災食品進口，外界關心是否能因此順利加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），行政院發言人羅秉成表示，僅有助參加CPTPP，但不是充分、完全條件，還有許多事項要加以努力，障礙排除了，「纜繩解開後，還要用力地滑，才能達到想要的目標。」

台灣能否參加CPTPP，除了開放市場程度的主觀意願，更需考量11個會員國是否支持的客觀條件，光靠日本支持不足以成事，如何避免秘魯、汶萊扯後腿才是關鍵，而兩岸關係更是台灣想走進國際迴避不了的玻璃天花板。

美國退出TPP（CPTPP的前身）後，日本取而代之成為這個區域經貿組織的主要推手，根據CPTPP的制度設計，從入會初期的成立新會員國入會的工作小組，到最後決定是否同意接納新成員，都要全體會員國的共識決通過，只要有一國反對就卡關。

中國大陸與台灣去年9月先後申請加入CPTPP，今年CPTPP的輪值主席國是新加坡，台灣入會案能否組成工作小組是第一道關卡，新加坡的「積極度」將是關鍵。

CPTPP現有成員國中，澳洲、加拿大、日本屬於會向中國大陸叫板的國家，秘魯、汶萊等則被認為立場「親中」，其他多數屬於不想在美中兩大強權之間選邊站、或避免捲入台海兩岸紛爭的國家，其中又以新加坡為代表，這些國家選擇低調無關親中或親美，而是不公開表態最符合其國家利益，當兩岸僵局一天未解，這些國家也會毫不猶豫的採取對其最有利的做法。

中經院區域發展研究中心主任劉大年認為，不能否認日本很在意台灣能否進口福島食品，但包括日本已非CPTPP輪值主席、中國大陸可能阻撓等，都是入會變數；既然政府要開放，就要讓國人看到成果，至少今年就要爭取到成立工作小組。

劉大年表示，日本台灣交流協會代表泉裕泰曾公開表示，開放福島食品跟加入CPTPP沒有連結。泉裕泰的說法是要凸顯，福島食品只是其中一個條件，台灣還有很多關要過，「擔心台灣把希望全押在日本身上」。

日本 新加坡 澳洲

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