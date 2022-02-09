吃福食可入CPTPP？柯文哲：別做夢 郝龍斌：未戰先降

行政院8日宣布日本福島等五縣食品開放輸台，外界關心是否能因此順利加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台北市長柯文哲直言：「別做夢了！」（本報資料照片）

行政院昨天宣布日本 福島等五縣食品開放輸台，台北市長柯文哲 直言，這個政府就是給老百姓不切實際的期望，「我們吃了萊豬，美國會跟我們簽訂FTA？別作夢了；你以為吃福島五縣地區食品，我們就可以參加CPTPP？別做夢了！」

柯文哲指出，如果純粹用理性、務實、科學的態度面對，符合國際標準並做到源頭管理、嚴謹執法，開放福島地區食品也沒有什麼問題，但公告10天就要上路太突然了，在野黨當然會認為被突襲。對於外界解讀此舉是蔡政府提早為年底選戰拆未爆彈，柯嘲諷民進黨治國不怎麼樣，他非常欽佩打選戰真的一流。

台北市前市長郝龍斌認為，這顯示台灣「未戰先降」，當台灣將福食當作加入CPTPP條件時，已無條件投降。郝龍斌說，政院一再強調如果不進口日本核災食品，進入CPTPP會有困難，如果真要以進口核食作籌碼，那也不應在這個時候同意，「應該在談判過程日本同意我們加入CPTPP以後，我們才能夠同意核食進口」。

立委江啟臣問，若開放核食仍不能加入CPTPP，誰負責？立委曾銘宗說，政府稱開放核食可加入CPTPP，但日本駐台代表早就說這是兩碼事。且中華民國 對日貿易每年逆差7000億台幣（約251.5億美元），貿易談判應可以相對強勢，但蔡政府卻對日本自我矮化，無能失靈。