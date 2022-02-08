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陸民用「運-12」飛掠東引 退將：軍方處置疏失

台灣新聞組／台北8日電
中國大陸海監航空編隊所屬運-12型機。（取材自日本防衛省網站）
中國大陸海監航空編隊所屬運-12型機。（取材自日本防衛省網站）

中國大陸一架不明飛行器5日掠過馬祖東引防區上空。黨政高層昨天指出，這架民航機機型是運-12，駐地三軍雖曾應變，但恐涉疏失，暴露當地空防的漏洞，將要求檢討懲處。空軍退役將領張延廷表示，大陸此舉是刻意試探台灣反應，台灣軍方卻沒說明機型、飛行時間、防空應變為何，認為軍方處置疏失。

本報系聯合報報導，國防部發言人史順文表示，國軍嚴密掌握敵情動態，並依相關規定應變處置，戰備作為則會因應敵情持續精進。至於是否涉及疏失懲處，他則表示「並無所悉」。

陸軍東引地區指揮部前天表示，防區於5日下午2時45分，發現不明飛行器掠過區域上空，即依規定應變處置，全程嚴密監控。軍方指此機為「民用型定翼雙槳飛行器」，至於機型與國籍，未做進一步說明。

黨政高層昨天透露，這架飛臨東引島上空的不明飛行機，機型確認為中共運-12型機，但確屬民用機，該機自福建一個民用機場起飛，軍方有偵測到，當時曾緊急應變，由低空雷達掌握目標，並由防砲連應變。

台北中國時報報導，張延廷指出，大陸此舉是刻意試探台灣反應，有軍事，政治與文宣三重意義。他斷定還會有第二次。

就軍事上而言，張延廷說，這是灰色作法，挑東引做破口試驗，不挑馬祖或金門，因金馬太近大陸；此民用機判斷應是有人機，先挑東引飛，從12浬外到進入領空，台灣沒有做警告驅離，也未做射擊驅離，試探反應就算成功了。

他指出，現在飛機都有慣性導航，不會迷路，也不會不小心飛到東引，這是刻意為之，軍方應說明該民航機機型、飛行時間、防空應變為何？結果軍方都沒說清楚，代表因應有問題，該做的沒做，也沒做警告射擊。

黨政高層評估，此案駐地軍方是有疏失、但非毫無反應，代表中共藉此測試馬祖防禦能力，甚至啟動認知作戰，並發現馬祖空防疏漏，後續一定會有檢討懲處。

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