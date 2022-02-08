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洪秀柱促統惹爭議 朱立倫：對話交流比對抗交惡好

記者劉宛琳、李承穎／台北8日電
國民黨前主席洪秀柱。(本報資料照片)
國民黨前主席洪秀柱。(本報資料照片)

國民黨前主席洪秀柱參加北京冬奧，會見中國大陸政協主席汪洋，兩人對話提及「促統」，引發綠營批評。國民黨主席朱立倫昨天表示，參加冬奧、為中華隊加油是好事，「對話交流總比對抗交惡來得好太多了」。

朱立倫也強調，國民黨的立場是捍衛中華民國、堅持民主自由，並反對任何傷害中華民國的做法，包括反對台獨、 反對一國兩制；兩岸和平更是全民共同希望，台海安全需要大家一起來努力。

民進黨立委林俊憲反嗆，卑躬屈膝地配合對方一唱一和，不叫交流，而是「輸誠」。前總統馬英九則說，根據人口學家研判，有些民眾不願生育，是擔心兩岸可能發生戰爭；還有台灣的邦交國持續減少，近年美國、日本對台灣口惠多於實惠，「真正關鍵，還是兩岸關係持續惡化」。

馬英九認為，大陸舉行冬奧，台灣以中華台北的名義參加，雙方都展現了善意，這是一個可貴的開始，雙方都應該珍惜並且將它擴大。

林俊憲在臉書指出，洪秀柱鼓吹統一早已不是新聞，她也可以主張這是言論自由，但其實真正的問題不在她身上，而是她代表誰而說？是誰的立場？

林俊憲指出，雖然國民黨第一時間就切割這是她的個人言論，但首先要釐清一件事，會見汪洋這麼高層級的大陸官員，為何偏偏是洪秀柱？說到底還不是因為她曾擔任國民黨主席，有這個身分、有宣傳價值才會受邀，中國要的就是從國民黨人士口中說出促統言論，這種意圖所有台灣人都懂，就偏偏國民黨不懂，還放行讓她去了。

國民黨 中華民國 馬英九

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