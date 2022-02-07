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因疫情生變？國民黨：朱立倫一定訪美 時間在暑假之前

台灣新聞組╱台北7日電
因美國疫情嚴重，使得朱立倫訪美計畫必須相應調整。圖為2019年朱立倫訪華府。(本報資料照片 )
因美國疫情嚴重，使得朱立倫訪美計畫必須相應調整。圖為2019年朱立倫訪華府。(本報資料照片 )

國民黨國際部副主任黃裕鈞昨返台表示，不排除如果美國疫情無法降溫，會改以視訊方式取代訪美計畫，「視訊取代訪美」說法引發外界朱訪美計畫生變聯想；國民黨國際部主任黃介正昨受訪說，朱立倫訪美規畫並未生變，今年暑假前「朱主席一定會訪美」。

黃裕鈞去年底代表國民黨飛美籌設國民黨駐美代表處，日前自美國登機，昨早抵台進入防疫旅館隔離。黃在防疫旅館接受本報專訪表示，去年赴美迄今大約九周時間，首站前往洛杉磯，拜會國民黨前駐美代表袁健生，請益重新成立代表處的相關問題；接下來是進行遞件，正式成立代表處的法律程序工作。目前這些工作包括完成外國代理人機構登記等，都已經完備。

黃裕鈞表示，此行最重要除了成立駐美籌備處，還有建立與美方相關機構、人員的聯繫管道；在行政部門方面，已經和美國十個與台灣有關的行政單位，都建立了聯繫管道；國會方面，鎖定在過去一年內曾經提出與台灣相關法案的國會議員，一一聯繫，取得不錯的回應；智庫方面，所有華府一流的智庫，都在接觸範圍內；所有接觸對象，對國民黨籌設駐美代表處都持正面肯定看法。

至於朱立倫會訪美、為代表處成立揭牌一事，黃裕鈞表示，相關拜會甚至演講行程，都已規畫得差不多，但美國現在疫情十分嚴重，美國國務院和其他重要機構，都因為疫情不見客，即使朱立倫訪美，可能無法親自前往拜會，所以整個訪美計畫都必須視美國的疫情作調整。

對於美國疫情可能影響到朱立倫訪美，國民黨發表三點聲明：第一， 朱立倫一定會訪美；第二，訪美時間應會在暑假之前，視美國疫情狀況及台灣防疫規定選擇出訪時間，一旦有決定，一定會向民眾及媒體報告；第三，朱立倫出訪的規畫，遵循安全、健康、便利、有效四項原則。

對於黃裕鈞說，如果美國疫情無法趨緩，無法拜會的情況延續下去，也不排除用線上視訊方式拜會，黃介正表示「當然要親赴」，訪美主要拜會的人不方便視訊。

疫情 國民黨 防疫

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