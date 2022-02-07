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新聞評論／黃郁婷敏感不足 綠民代言語殺人？

聯合報社論
台灣女子競速滑冰選手黃郁婷。中央社
台灣女子競速滑冰選手黃郁婷。中央社

北京冬奧開幕，台灣女子競速滑冰選手黃郁婷7日登場比賽，其表現是否受到「制服風波」的影響，仍有待觀察。身為國家代表隊成員，黃郁婷卻穿著對岸選手贈送的中國隊服練習並PO網，應是對兩岸的政治敏感認知不足所致，顯不妥當。然而，比起網友的激烈討伐乃至要求取消其資格，民進黨議員梁文傑甚至說出「不管她得第幾名，都當作不存在」，政治人物對待運動員的粗暴才更可議。

試想，如果黃郁婷那天穿的是美國、挪威或其他國家的制服，會引起這麼強烈的批評嗎？換言之，黃郁婷以「運動無國界」為自己辯解時，她輕忽了許多台灣民眾對此事的觀感；以其國手身分，穿著繡有對岸國旗的制服顯然並不合宜。相對而言，抱著反感批評她的民眾，恐怕也不了解一名運動員追求卓越的心情；至於那些以「商業利益」醜化黃郁婷動機的人，則是用自己的政治信仰來踐踏運動選手的努力與光榮。

也因此，當梁文傑說出「不管她得第幾名，都當作不存在」時，他不僅在評論這個制服事件，他是用一己的政治立場來剝奪黃郁婷的人格，否定她的存在。一個政治人物發表如此冷酷而粗暴的意見，是合適的嗎？民進黨新潮流「大老」段宜康一向長於「言語殺人」，用一句話就要置對方於死地；現在，這個角色難道由梁文傑接手了？黃郁婷是國家選手，是中華代表隊的掌旗官，民眾期盼她有好表現都來不及，梁文傑憑什麼把一名選手當成空氣？再說，如果把黃郁婷逼到下屆冬奧代表對岸出賽，是誰想看到的結局嗎？

教育部體育署本來宣布台灣代表團不出席冬奧開幕典禮，後來在國際奧委會溝通後改變立場，是明智的決定。台灣選手要承受的兩岸壓力極大，政治人物再火上加油，未免太可恥。

運動員 民進黨 北京冬奧

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