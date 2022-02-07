陸媒登「台籍司機」專訪　稱盼親自開火車到台灣

何志剛提供父親花蓮家人寄來的信件。(取材自中新網)

繼去年底一首《2035去台灣》引發熱議後，大陸官媒「中國新聞網」6日發布一則，對於「台籍火車司機何志剛」的報導，指稱他相當期待能「親自駕 駛火車到台灣去」，踏上父親生前十分想念的故鄉。

報導指出，出生於1968年的何志剛，是中國鐵路南昌局集團公司福州機務段的一位火車司機，也是一位在大陸駕駛火車的台籍司機。

何志剛在接受專訪時表示，他的父親何云卿是台灣花蓮縣人，1927年8月出生，1944年到大陸生活、工作，並曾於1992年時唯一一次回台探親。他說，父親經常帶我們去漳州的海邊，朝著台灣花蓮的方向瞭望，講述兒時故事，「花蓮的水果多、品質好，甘蔗很粗，菠蘿（鳳梨）很大。」

何志剛表示，父親多年與台灣親人保持書信往來，但1997年時台灣發生一場地震 ，就此與花蓮親人失去聯繫，因此在父親去世前，囑咐他日後一定要回花蓮走走看看。

報導稱，何志剛1989年從福州鐵路技校畢業後，就一直在大陸鐵路矽統工作，自1996年成為司機之後，至今已經有了32年的乘務經歷，並於2005年時首次隨團去台灣，見證兩岸鐵路建設變化。

報導稱，福建和台灣隔海相望，因此每到春節時，何志剛心中那份「期待家國團圓」的心就更加熱切。他說，姑姑一家還生活在台灣，我很想去看望一下他們。

何志剛還是福建漳州市台胞聯誼會常務理事，他說，「在大陸，像我們這種家庭有不少。我們經歷過，痛過，感悟過，就一定會成為兩岸關係和平發展橋樑的橋墩。」

報導還舉例，2006年國民黨 前主席連戰到漳州龍海馬崎村祭祀祖先，何志剛在現場見證，以及大陸距離台灣最近的鐵路福(州)平(潭)鐵路開通，和《2035去台灣》歌曲流傳等，指何志剛認為，上述事情對他別具意義。

據報導，何志剛表示，「希望台灣早日回到祖國的懷抱，兩岸交通早日聯通，能夠坐著高鐵，甚至是自己開著火車回台灣。」