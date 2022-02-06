黑白集／冬奧不是戰場 別讓國手草木皆兵

北京冬奧開幕，中華代表團由男子滑雪選手何秉睿（右二）與競速滑冰女將黃郁婷（右三）擔任掌旗官。（歐新社）

北京冬奧 開幕，中華代表隊由女子競速滑冰國手黃郁婷與男子滑雪 國手何秉睿掌旗進場。黃郁婷的賽程將在7日登場，但她日前身著對岸隊服練習的風波卻未止息；不僅藍綠繼續口水戰，黃郁婷也連遭圍剿、甚至要求剝奪國手資格。當前的政治氛圍，恐怕已令選手草木皆兵。

北京冬奧的政治氛圍，和2008年北京奧運 會已有很大不同。北京奧運會，兩岸在某些範圍內還能相互祝福，如今已經不被容許。陸委會喊話台灣民眾勿受中共營造「兩岸同屬一中」的統戰影響，體育署也提醒台灣選手要有這方面的敏感度。黃郁婷身穿「敵袍」，已經不是蔡英文總統所說「沒有人須為其認同道歉」，或體育署一句「提醒注意」，就能讓人釋懷。

台灣還是跟著美國走的，只是這回跟進的腳步很踉蹌。美國對北京冬奧採取外交杯葛，但以異於冷戰時期的方式，讓選手參賽不受影響。台灣原宣布不參加冬奧開閉幕，在國際奧委會「溝通」後改口出席；綠營和人權團體對此大聲譴責，卻對八成美國選手出席冬奧開幕視若無睹。

黃郁婷說「運動界沒有國籍之分，賽場下都是好朋友」，大概已屬夢幻之境。選手不但要注意運動賽事，還要有政治敏感度。但真要把賽場搞成戰場、國手必得帶著「國仇家恨」出賽才是愛台灣？