黑白集／冬奧不是戰場 別讓國手草木皆兵
北京冬奧開幕，中華代表隊由女子競速滑冰國手黃郁婷與男子滑雪國手何秉睿掌旗進場。黃郁婷的賽程將在7日登場，但她日前身著對岸隊服練習的風波卻未止息；不僅藍綠繼續口水戰，黃郁婷也連遭圍剿、甚至要求剝奪國手資格。當前的政治氛圍，恐怕已令選手草木皆兵。
北京冬奧的政治氛圍，和2008年北京奧運會已有很大不同。北京奧運會，兩岸在某些範圍內還能相互祝福，如今已經不被容許。陸委會喊話台灣民眾勿受中共營造「兩岸同屬一中」的統戰影響，體育署也提醒台灣選手要有這方面的敏感度。黃郁婷身穿「敵袍」，已經不是蔡英文總統所說「沒有人須為其認同道歉」，或體育署一句「提醒注意」，就能讓人釋懷。
台灣還是跟著美國走的，只是這回跟進的腳步很踉蹌。美國對北京冬奧採取外交杯葛，但以異於冷戰時期的方式，讓選手參賽不受影響。台灣原宣布不參加冬奧開閉幕，在國際奧委會「溝通」後改口出席；綠營和人權團體對此大聲譴責，卻對八成美國選手出席冬奧開幕視若無睹。
黃郁婷說「運動界沒有國籍之分，賽場下都是好朋友」，大概已屬夢幻之境。選手不但要注意運動賽事，還要有政治敏感度。但真要把賽場搞成戰場、國手必得帶著「國仇家恨」出賽才是愛台灣？
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