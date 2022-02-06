北京會汪洋 洪秀柱：盼兩岸在反獨促統目標上奮進

中共中央政治局常委、中國大陸全國政協主席汪洋5日在北京會見前來出席北京冬奧會開幕式的前中國國民黨主席洪秀柱。（截自央視）

中共 中央政治局常委、中國大陸全國政協主席汪洋，昨在北京會見出席北京冬奧 會開幕式的中國國民黨 前主席洪秀柱。汪洋重申，在堅持一個中國原則與「九二共識」的基礎上，願意和台灣各黨派、團體與人士就兩岸關係相關問題開展廣泛深入的對話溝通與民主協商，尋求社會共識。

據央視新聞報導，汪洋首先向洪秀柱轉達中共總書記習近平對洪秀柱和廣大台灣同胞的新春祝福。

汪洋表示，舉辦北京冬奧會、冬殘奧會（帕運）是海內外中華兒女共同喜事。台灣同胞以各種方式參與北京冬奧會是中華兒女共襄冬奧盛舉、共享民族榮光的生動體現。

汪洋強調，兩岸同胞同文同種，血濃於水的天然紐帶任何力量切割不斷，國家強大、民族復興，兩岸統一的歷史大勢任何勢力阻擋不了。兩岸同胞要和衷共濟、團結向前，堅決反對台獨分裂與外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，共創中華民族美好未來。

洪秀柱說，北京冬奧會盛大精采的開幕典禮與賽事讓世人見證中華民族的韌性與團結。中國夢不能缺少台灣，台灣不能在民族復興浪潮中缺席。

洪秀柱表示，2022年兩岸關係面臨許多變數與挑戰，期望兩岸同胞在反獨促統目標上繼續奮進，推動兩岸關係和平發展，迎接兩岸融合的春天，加速兩岸和平統一大業。