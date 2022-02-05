黃郁婷任掌旗官…冬奧開幕引爆藍綠口水戰

台灣選手征戰北京冬奧，黃郁婷擔任掌旗官意外引發政治口水戰。（共同社）

北京冬奧 昨晚開幕，中華代表團僅三人參加開幕式，排第11位進場，大會人員以「中華台北」介紹，日本放送協會（NHK）女主播則說「台灣」。代表團由競速滑冰女將黃郁婷、男子滑雪 選手何秉睿掌旗官；黃郁婷日前因身著中國大陸隊服拍影片引發爭議，民進黨 立委許智傑認為黃任掌旗官非常不妥，藍營立委則認為：政治歸政治，體育歸體育，引發藍綠口水戰。

綜合媒體報導，黃郁婷擔任台灣代表團掌旗官，許智傑率先發難，指這次五眼聯盟等民主國家一起抵制中國冬奧，黃郁婷卻穿大陸隊服拍影片，還擔任台灣代表隊掌旗官，非常不妥。民進黨中常委、台北市議員梁文傑則說：「我個人的看法是，不管她得第幾名，當作不存在。」

不過國民黨立委林奕華、曾銘宗卻為黃郁婷緩頰，曾銘宗說，政治歸政治，體育歸體育，黃郁婷這是無心之過，能體諒，但希望以後能更留意兩岸敏感議題，記取此次教訓。林奕華則說，尊重中華奧會的安排。曾銘宗表示，基於鼓勵年輕朋友立場，此次由黃郁婷擔任掌旗官，希望她未來能更努力在奧運、亞運等體育賽事為國爭光，符合2300萬民眾的高度期待。

針對黃郁婷引發的大陸隊服爭議，台北市長柯文哲表示，「事情既然發生了，建議台灣就送中國隊員，一人一件隊服，這也是個辦法。」新北市長侯友宜則表示，台灣人無論身在何處，捍衛中華民國、愛國的心永遠不變。

另外，黃郁婷被起底擔任大陸滑輪品牌的代言人，被貼上親中標籤。許智傑表示，黃郁婷代言中國滑輪品牌賺錢，是個人自由，但穿中國服裝練習，沒有顧及掌旗官立場，顯然判斷錯誤，希望黃郁婷可以說明清楚。

曾銘宗認為，黃郁婷能有今天的地位，國家和其家庭都花很多心力與財力在栽培，尤其運動選手能夠代言的黃金時間很短暫，接受大陸民間企業的品牌代言，假如純粹是商業行為且符合國內相關法規，應予以尊重。林奕華則說，若只是對岸的國際品牌，除非政府有禁止代言，若沒有，就不該把這個責任歸咎到選手身上。

台灣選手征戰北京冬奧，7日將由黃郁婷、雪橇女將林欣蓉打頭陣；女子滑雪李玟儀、男子滑雪何秉睿，將在9日與16日陸續登場。