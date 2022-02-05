立委陳以信雙橡園會蕭美琴 再訪國會山莊晤議員

陳以信於美東時間3日中午前往雙橡園，駐美代表蕭美琴率各組長進行處務簡報與餐敘，陳以信代表立法院外委會慰問駐處人員辛勞。（圖：陳以信辦公室提供）

國民黨 立委陳以信於美東時間3日中午前往雙橡園，駐美代表蕭美琴率各組長進行處務簡報與餐敘，陳以信代表立法院外委會慰問駐處人員辛勞。下午陳以信再度前往國會山莊，分別拜會聯邦眾議員 匡希恆（John Curtis）、帝凡尼（Tom Tiffany）與蓋耶哥（Ruben Gellego）。

陳以信於美東時間3日中午前往雙橡園，駐美代表蕭美琴率各組長進行處務簡報與餐敘，陳以信代表立法院外委會慰問駐處人員辛勞。（圖：陳以信辦公室提供）

來自猶他州的聯邦眾議員匡希恆，曾於1979年來台宣教三年，能說流利中文。陳以信感謝他曾受邀參與世盟視訊會議，並歡迎他規畫今年稍晚再度來台訪問。帝凡尼為威斯康辛州共和黨籍聯邦眾議員，曾在擔任州參議員時來台訪問。他特別重視台美國會議員交流，非常歡迎國民黨將在華府 設處與朱立倫主席訪美。

來自亞利桑那州的民主黨籍聯邦眾議員蓋耶哥，曾在2019年隻身來台訪問，自認是台灣大粉絲，感謝台積電在亞利桑那州的巨額投資。談到近期兩岸關係，蓋耶哥表示期許和平，不願看到兩岸發生戰爭。

陳以信代表國民黨訪問華府四天，與十餘位聯邦參眾議員或資深幕僚會面，陳以信辦公室表示，陳以信此行成果豐碩，明日與行政部門與智庫學者舉行會談後將啟程返台。