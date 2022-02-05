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台灣代表處更名 美眾院籲政府啟動協商

台灣新聞組／台北5日電
美國聯邦眾議院4日表決通過美國競爭法案，呼籲行政部門啟動協商，將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。 （歐新社）
美國聯邦眾議院4日表決通過美國競爭法案，呼籲行政部門啟動協商，將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。 （歐新社）

美國聯邦眾議院4日通過美國競爭法案，呼籲行政部門啟動協商，將「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO）更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

眾議院會4日表決，以222票同意、210票反對的結果，通過美國競爭法案（America COMPETES Act of 2022）；法案包含對台灣的外交檢討。

眾議院日前公布的版本指出，2019年5月美國在台協會（AIT）對口的「台灣北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，顯示美國政策是稱呼「台灣」為「台灣」，不是「台北」或「中華台北」；以「台北」經濟文化代表處為名是不適當的。

根據法案內容，為反映務實深化的雙邊關係，國務卿應當尋求啟動協商更名案。

美國競爭法案除對台外交檢討，也納入跨黨派議員日前分別提出的台灣和平穩定法、台灣國際團結法和台灣獎學金計畫，法案也提到，美國將以「促使台灣成為北極理事會（the Arctic Council）的觀察員」為政策。

此外，共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）和民主黨籍的參院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）4日共同提出「台灣代表處法」；梅南德茲表示，當北京持續壓迫台灣，這項重要立法展示美國對台灣人民及台灣權利的重要支持。國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink） 去年12月在參議院外交委員會作證時說，持續評估更名案。

台灣外交部感謝美國國會參、眾兩院議員，長期以來不分黨派展現對台灣及強化台美關係的一致支持，將持續關注這項法案的後續立法進展。

眾議院 國務卿 國務院

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