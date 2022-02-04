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藍委訪華府拜會參眾議員 「美方期待與國民黨交流」

台灣新聞組／台北4日電
陳以信(右)與聯邦參議員史特勞斯（Paul Strauss）合影。（圖：陳以信辦公室提供）
陳以信(右)與聯邦參議員史特勞斯（Paul Strauss）合影。（圖：陳以信辦公室提供）

國民黨立委陳以信在美東時間1日中午與華府聯邦參議員史特勞斯（Paul Strauss）與布朗（Michael Brown）會面餐敘，談及近期台海局勢與美中關係。他2日拜會美國華府國會山莊，並分別與聯邦眾議員夏波（Steve Chabot）、梅斯（Nancy Mace）、摩爾頓（Seth Moulton）等人會面。陳說，國民黨駐美代表處即將設立，國民黨主席朱立倫近期也有訪美規畫，三位眾議員也都樂觀其成，並期待與國民黨交流。

本報系聯合報報導，史特勞斯前次訪台為1996年，他表示仍對台灣念念不忘，未來如有機會很願意再次訪台。

1日下午陳以信先與聯邦參議院外交委員會數位資深政策幕僚座談，他們指出，當前外委會參議員多認為，中國議題遠比俄羅斯議題還重要，也同意當前台海問題缺乏危機管理，兩岸一旦在空中或海上擦槍走火，美國將被捲入不可預期的戰爭風險當中。

接著陳以信前往華盛頓（哥倫比亞特區）市政府，與市務卿巴賽（Kimberly Bassett）會面。兩人談及華府近期市政發展，並討論城市外交的具體作法，巴賽女士表示願與台灣地方城市擴大交流互動。

台北中國時報報導，外交委員會亞太小組的共和黨首席議員夏波，是「國會台灣連線」共同主席，長期對台友好並曾七度訪台。身兼立院外交及國防委員會召委的陳以信表示，在會談中，夏波表達對台灣由衷支持，認為美國希望兩岸間有溝通與對話，期待看到台美盡快簽署自由貿易協定。

屬退伍軍人事務委員會的共和黨籍梅斯，曾在去年11月旋風訪台，對台灣派遣退輔會人員駐美也表示歡迎，認為兩國二戰合作的共同歷史記憶很重要。陳以信指出，梅斯支持台灣的安全需求，但強調沒人希望看到衝突，兩岸能有對話與風險管理機制很重要。

屬軍事委員會的民主黨籍摩爾頓，曾任陸戰隊上尉並參與伊拉克戰爭。陳以信說，摩爾頓支持台灣加強建構嚇阻中共犯台能力，但美方也期待外交解決方式。

陳以信表示，除了與三位眾議員談論當前台海情勢與兩岸關係現狀，也說明國民黨駐美代表處即將設立，朱立倫近期也有訪美規畫，他們都表示樂見其成，並期待與國民黨進行交流。

國民黨 眾議員 華府

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