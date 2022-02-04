中華隊冬奧第11順位入場 黃郁婷掌旗 地主大陸排最後

競速滑冰女將黃郁婷。（中央社）

台灣代表團今出席北京冬季奧林匹克運動會開幕式，參與冬奧事務人士說，入場序預計排第11，在日本之後、香港 前面，而競速滑冰女將黃郁婷、滑雪 選手何秉睿任掌旗官。

北京冬奧 開幕式今天登場，中華隊共計四位選手取得參賽資格，分別是女子競速滑冰黃郁婷、男子高山滑雪小曲道何秉睿、女子高山滑雪李玟儀以及女子無舵雪橇林欣蓉，原先台灣代表團以防疫及航班因素為由，不出席開、閉幕式，後來在國際奧林匹克委員會要求下，以兼顧防疫與團員健康最大化原則，決定派人參加。

而黃郁婷也將在7日於競速滑冰1500公尺項目，成為中華隊在本屆冬奧第一位下場的選手。

據台北中國時報報導，中華奧會副主席蔡賜爵表示，在考量開幕典禮掌旗官時，何秉睿是男子掌旗官的不二人選，因為他是代表團中唯一男運動員；女子掌旗官則著重選手的經驗累積，黃郁婷不但是出色的滑輪選手，轉戰滑冰界也有不俗表現，這次是她個人第二次參加冬奧，是女子掌旗官的最佳人選。

至於先前政府害怕在開幕典禮被矮化一事，蔡賜爵表示，這次大陸比照2008年北京奧運開幕模式採用中文排序，因此中華台北將在日本後、中國香港前，第11個入場的代表團，大陸身為主辦國則是最後一個入場，不需太擔心。