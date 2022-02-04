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洪秀柱抵達北京 參加冬奧開幕式

記者羅印冲／台北4日電
國民黨前主席洪秀柱。(本報系資料照片)
國民黨前主席洪秀柱。(本報系資料照片)

大陸國台辦發言人馬曉光昨天上午證實，國民黨前主席洪秀柱已於2月2日抵達北京，將應邀出席4日舉行的北京冬奧會開幕式。洪秀柱也透過臉書表示，她非常高興受邀出席北京冬奧開幕，已平安抵達北京，期待奧運聖火的光輝也能照耀海峽，讓兩岸逐漸消弭現在的分歧與冷漠。

洪秀柱昨在臉書宣布，她受邀出席北京冬奧開幕，已抵達北京，並配合防疫，進入了冬奧會場閉環管理系統。她表示，今天是2月4日，也是立春，北京冬奧將在今天開幕，這也是繼2008年北京奧運後，另一項中國人在國際體壇上的盛事。

她回憶2008年北京奧運說，當時她在現場，「深深感受到中華民族頭角崢嶸的榮耀」，那一年，許多台灣同胞也在電視機前看著北京奧運精采的開幕演出，「鳥巢」、「水立方」都在台灣成為大眾熱烈討論的新名詞。

洪秀柱說，時隔14年，冬季奧運再次在北京盛大開幕，但這次冬奧的舉辦比過往更艱難、充滿更多挑戰，而大陸方面也展現了強大的決心和毅力，讓疫情下的北京冬奧更顯難能可貴。

她向包括台灣志工及選手在內、所有參與冬奧相關工作的人員說聲「辛苦了，謝謝」，並期待有機會能和台灣的參賽者及志工見面，聊聊他們在冬奧期間的心得。

北京冬奧 奧運 臉書

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