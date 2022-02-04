正名、隊服爭議 觸動兩岸敏感政治議題

台灣今年僅有四位選手參加北京冬奧 ，其中一名競速滑冰好手黃郁婷近日在個人臉書上發布的練習影片中，被發現身穿中國隊的紅色隊服，在台灣社群媒體上引起不小爭議。

據德國之聲中文網報導，長年以來，台灣在國際賽事中不能使用「台灣」名稱參賽，而是用「中華台北」，這項規定與將台灣視為其領土的北京當局立場相近，中國政府一直希望在名稱上削弱台灣的主權地位，也因此台灣參賽選手在北京冬奧前，被發現身穿中國隊衣服顯得格外敏感。

台灣運動產業協會理事長徐正賢便在臉書上公開批評：「妳覺得烏克蘭選手會在奧運會前幾天，穿上俄羅斯隊的運動服並且公開分享？」

台灣體育署副署長林哲宏指出，黃郁婷「敏感度不足」，但並沒有嚴重到要對她進行懲罰，也不會取消她的參賽資格。林哲宏向媒體表示，已經特別提醒教練、選手在社群媒體上的發言，這方面的敏感度要有，「雖然在國外比賽都會認識很多朋友，但這點要特別注意一下。」

據報導，國際體育賽事難與政治脫鉤，光是代表隊的名稱，兩岸就曾有段爭議。台灣是在1984年的洛杉磯奧運首次以「中華台北」的名義參賽，這個變化也被視為是1979年美國轉與中國建交的結果。

在美國轉為承認中華人民共和國是「一個中國」的代表後，國際奧會不久後向中華民國施壓，最終雙方在1981年達成妥協，讓台灣能以「中華台北」的名義參賽，並允許運動員能在賽場上使用新設計的中華奧會旗幟、在頒獎儀式上播放中華奧會會歌；中華民國的國旗與國歌，則不被允許使用。

美國奧克蘭大學新聞系的助理教授蘇巧寧曾向德國之聲表示，許多外國媒體在報導台灣選手於去年東京奧運 期間的表現時，就只使用「台灣」而非「中華台北」來介紹台灣選手。

在台灣，越來越多人希望能以「台灣」為名參加國際比賽。台灣師範大學台灣語文學系副教授莊佳穎曾向德國之聲表示，台灣一直渴望被世界看到，這是台灣戰後至今的跨世代的情感需求。她並解釋，從奧運名稱到不被國際承認，台灣從來不被外界看到，因此「這種心理一直存在於台灣的集體意識之中」。

報導指出，2018年時，台灣前奧運田徑選手紀政便發起了一場全國公投 ，要求參加2020年東京奧運會的中華台北代表團名稱改為台灣。不過在許多運動員出來反對後，公投失敗了，運動員們擔心，參賽名稱一但有所改變，可能導致他們被禁止參賽。許多運動員表示，他們只想專注於比賽，而不是政治。

代表「中華台北」參賽的台灣高山滑雪選手的李玟儀向美聯社表示，自己並不會受這個名字所困擾。她說：「只要我們清楚自己是誰，這就足夠了。」

現在，另一場「正名公投」運動正在蠢蠢欲動。據公視報導，2018年曾發起公投的紀政計畫今年再次發起公投，目標讓台灣選手能以「台灣」為名參加2024的巴黎奧運，「我們真的很希望到巴黎去參加奧運會的時候，可以用台灣名稱出席。」