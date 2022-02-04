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新聞評論／三場政治變化 展望今年美中台互動

聯合報社論

去年11月拜習視訊會後，美中劍拔弩張的氣氛稍微鬆弛；今年美中台相互作用較小，反而台灣自己內部變化的衝擊較大。

對台海情勢，國際的關切仍有增無減。先前美國印太司令說未來六年有可能有戰爭，幾個月前美國參謀首長聯席會議主席米利，所用的時間單位，已經不是年，而是24個月或12個月了。

最近烏東情勢升高，雖然轉移了全球對台海的注視，但是烏克蘭與台灣的連動，反成了新話題，儘管大家都認為，烏東衝突蓄勢待發，此際解放軍攻台的可能性較低；然而，北京被迫與莫斯科結盟，恐加大它和美國的戰略競爭。

拜登對於川普發動的對中經濟戰，並未休兵，尤其是高科技的管制，會形成新機制，而台灣的高階晶片，也是包括美、日，乃至德國積極爭取的標的。

今年，美國主導的「印太經濟架構」將會成形。不同於目前已有的RCEP與CPTPP等區域經濟體系，新體系將會著重數位經濟、半導體供應鏈、以及基礎建設三大部分，三大經濟體系如何磨合，將是對亞太經濟體的一大考驗。

今年，美中台內部將各有三場政治變化。其一，是中共今年10月下旬的20大。儘管習近平連任第三屆總書記已經確定，但內部仍然有反對聲音；其中對習近平最大的批評，就是他對美與對台問題處理不當，他必須穩住對台與對美關係才行。

其二，美國11月有期中選舉。以過去的政治傳統，自70年代以來，除了小布希在2002年贏過，沒有任何新總統能贏得期中選舉，小布希還是拜911恐攻之賜。以民主黨目前在參眾議院的微弱多數，幾可斷言，拜登會輸掉參眾兩院中的一院，甚至兩院皆被共和黨拿去，換言之，拜登勢將開始面臨政策難以推動的跛鴨窘境，進而影響下屆總統大選。

其三，是今年11月的台灣地方選舉。關鍵在六都市長的勝負，藍綠白的實力可以大致分曉，由此也拉開2024總統大選的序幕。

小布希 拜登 期中選舉

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