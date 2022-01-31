我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅單積案如山 IRS緩寄報稅通知

症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

兩岸領導人春節談話 蔡打團結牌 習提加強反獨

記者蔡晉宇、羅印冲／綜合31日電
蔡英文總統30日向國人拜早年，並發表農曆春節談話。(擷取自總統府提供影片)
蔡英文總統30日向國人拜早年，並發表農曆春節談話。(擷取自總統府提供影片)

蔡英文總統昨天透過錄製影片發表春節談話，她呼籲國人面對疫情戒慎而不恐慌，要在新的一年繼續加油，團結打拚。綠營人士指出，蔡總統春節談話主打溫馨軟性訴求的安全牌，結尾「暗藏彩蛋」，用過去甚少提及的馬祖閩東語拜年，有延續近期希望台灣內部族群和解共融的意味。

中共總書記習近平。(新華社)
中共總書記習近平。(新華社)

中共總書記習近平昨在中共中央、國務院春節團拜會上發表談話，除依慣例向台灣民眾拜年外，在總結過去一年成果時特別提到兩岸關係。習近平表示：「反『獨』促統鬥爭不斷加強」。這是習近年罕見在春節團拜會上談及兩岸關係，習近平去年春節談話主題主要環繞在疫情、脫貧等議題上，並沒有在兩岸關係上多所著墨。

蔡總統今年的春節談話亦沒有提到兩岸關係，過去幾年蔡總統春節談話均會向「全世界的華人朋友」拜年，今年則改為向「全球各地過農曆新年的好朋友拜年」。

黨政人士表示，蔡總統才在元旦談話中對國家願景、兩岸情勢有詳盡說明，加上習近平近期也未特別著墨台海議題，因此今年春節循例向國人問候，較無政策性、國家主權立場或兩岸議題表述。

綠營人士指出，蔡政府去年起諸多行動會顧及藍營選民的感受，先是去年國慶談話打中華民國牌，近期蔡總統出席七海經國園區開幕，今年選用對民進黨幾乎是選票沙漠的馬祖地區語言拜年，並非巧合。該人士說，蔡總統已無連任壓力，她的任務是要追尋歷史定位。蔡總統在外交兩岸議題打穩健牌，會持續對內推動族群、社會和解，以「全民總統」之姿形塑其歷史定位。

蔡總統在春節談話中指出，過去一年大家團結克服台灣許多挑戰，疫情三級警戒期間國人相互提醒，非必要別出門，防堵疫情、保護彼此；大家配合接種疫苗，在短時間大幅提升疫苗覆蓋率；面對百年大旱，節約用水、開發水源，也把握機會清淤疏濬，化危機為轉機；公投時，共同決定國家發展方向。

蔡總統說，在國人團結努力下，台灣經濟也有亮眼表現，出口連十八個月成長，去年經濟成長率突破百分之六，是十一年來的新高，接下來要一起創造豐碩的成果；也感謝過去一年所有民主夥伴對台灣的支持，台灣會持續深化和各國的交流，大步走向世界。

蔡總統最後勉勵國人，新的一年繼續加油，祝福大家虎虎生風，並分別用國語、閩南語、客家語以及馬祖閩東語等四種語言，祝國人新年平安、新年恭喜、新年快樂。

疫情 習近平 疫苗

上一則

台2萬人匡列隔離 年夜飯難團圓 民怨四起

延伸閱讀

習近平春節團拜談話 近年首提反「獨」促統鬥爭

習近平春節團拜談話 近年首提反「獨」促統鬥爭
春節前夕 習近平慰問老幹部 張高麗、孟建柱也在列

春節前夕 習近平慰問老幹部 張高麗、孟建柱也在列
習近平等中共領導慰問百餘位老幹部 張高麗也在列

習近平等中共領導慰問百餘位老幹部 張高麗也在列
趁冬奧拚外交 習近平出席開幕式、密集見外賓

趁冬奧拚外交 習近平出席開幕式、密集見外賓

熱門新聞

切割vs同框？ 賴清德與美國副總統賀錦麗（右）在宏都拉斯新總統卡斯楚就職典禮「巧遇」同框，但在賀錦麗官方臉書公布的照片卻疑似將賴清德的身體「切割」，只剩下難以辨識的一雙手，引發各界議論。（取材自賀錦麗臉書）

賀錦麗臉書切割賴清德?合照只剩一雙手

2022-01-30 02:29
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。(Getty Images)

路透：立陶宛考慮要求台代表處更名 「台灣人民代表處」

2022-01-25 14:50
中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄，辦公室共搜出台幣2700萬現金。(記者陳玫伶／翻攝)

中油爆貪瀆 「油人楷模」執行長辦公室搜出2700萬

2022-01-28 02:27
孫安佐遭依製槍未遂罪起訴，歷經出庭9次辯論終結，今天宣判。（本報資料照片）

孫鵬兒子涉在美國製槍未遂 台法院判公訴不受理

2022-01-26 15:05
副總統賴清德參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，看到有人昏倒，醫師魂爆發上前關心。圖：採訪團提供

出訪遇宏都拉斯總統長孫昏倒 賴清德變身「賴醫師」

2022-01-29 00:40
蕭敬騰發言引發台灣網友反彈。圖／截圖自微博

蕭敬騰登春晚喊話「台灣人回家」 焦糖：逢場作戲辛苦了

2022-01-30 13:47

超人氣

更多 >
2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光
林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使
封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄