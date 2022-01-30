賀錦麗臉書切割賴清德?合照只剩一雙手

切割vs同框？ 賴清德與美國副總統賀錦麗（右）在宏都拉斯新總統卡斯楚就職典禮「巧遇」同框，但在賀錦麗官方臉書公布的照片卻疑似將賴清德的身體「切割」，只剩下難以辨識的一雙手，引發各界議論。（取材自賀錦麗臉書）

副總統賴清德 與美國副總統賀錦麗 在宏都拉斯總統就職典禮「巧遇」，但賀錦麗臉書 貼出的合照，賴清德的身體卻被「切割」，只剩難以辨識的一雙手。外交部前部長程建人說，台灣一定希望放大宣傳，但從「去掉賴清德」的照片，代表美方希望適可而止，不要火上澆油、激怒中國大陸。

賴清德團隊昨未公開回應，但據了解，特使團認為已達目標，美國也非台方可以控制，這樣就好。

還原當天場景，賴先入場，等了許久賀錦麗才進場，賀刻意繞過西班牙國王菲利普及哥斯大黎加總統奎沙達，現場維安一路「開綠燈」，讓賀順利與貝里斯總理布魯仙紐打招呼，就站在賴方便交談的位子。

切割vs同框？ 副總統賴清德（右二）與美國副總統賀錦麗（左二）在宏都拉斯新總統卡斯楚就職典禮「巧遇」同框。（美聯社，總統府提供）

涉外人士說，台美有一定默契，才能刻意留下賴、賀巧遇的同框照片，否則不可能賀錦麗繞過兩位外賓，恰巧來到賴清德身旁，這一定是幾周前就敲定好「不經意的默契」；美方定調「會晤不會談」，避免刺激中共。

賀錦麗官方臉書前天共貼了四張照片，最大張的主照是賀抵達宏國下軍機的畫面，其他包括走紅毯、雙邊會談、就職典禮都是小照，特別是賀、賴同框的合照放在最右下角。據指出，如果不是特別點開照片來看，很難發現賴清德「被切割」，恐怕是美方有意「提醒」的潛台詞。

國民黨駐美代表處籌備主任黃裕鈞說，白宮公布的照片切割賴，透露美方受到的壓力，「務實外交還是比公關突破重要」，要小心公關渲染過頭，無益實質往來，甚至變成台美關係的破口。

民進黨立委蔡適應表示，賀錦麗臉書照片，一來是明確表達台灣「朋友的存在」，且認為是「官方實體」，照片採取「忽略或模糊」方式，是為了避免中國大陸更強的抗議。

政大外交系副教授黃奎博說，賀錦麗臉書照片切掉賴清德後，賀的位置反而偏右邊，「這是不尋常的安排」；台灣也應清楚，美國的一中政策仍守得緊。他也說，賴清德移到賀錦麗身旁時，幕僚一個箭步衝出來拍照，讓他不禁苦笑，全世界好像只有台灣這麼做。

前大使介文汲說，美方沖淡賀賴巧遇，也因蔡政府大內宣做太大，美方勢必要「降溫」，美國盤算很清楚，不會讓蔡政府隨便利用台美關係。