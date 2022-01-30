台外交抵制冬奧 學者：別老是玩擦邊球小把戲

台外交抵制北京冬奧，東華大學教授施正鋒表示，蔡政府不能老是玩些盜壘、擦邊球的小把戲。（取材自臉書）

北京冬奧 會開幕在即，國台辦發言人朱鳳蓮日前宣稱，中國台北代表團一行17人已註冊報名參加冬奧會，矮化台灣言論一出，台灣是否以更強硬措施回應受討論。民進黨 立委多認為，台代表團目前以防疫及入境政策為由，不出席開閉幕式，已是另類的「外交抵制」，是在保護運動員參賽權益與表達抗議之間的平衡做法；但學者批評，蔡政府外交上不能老是玩擦邊球，若明顯感受到被矮化，大可強硬表態不參賽。

東華大學教授施正鋒表示，蔡政府對外關係不能老躲在美國底下玩些盜壘、擦邊球的小把戲，如立陶宛議題等，不僅看不出長期策略、更無重大突破；呼籲蔡政府該重棒出擊時，就該打支有實際影響力的長打，例如北京冬奧，若中國大陸有違反奧會模式的相關舉措出現，台灣恐明顯被矮化國格，那代表團該不去就不去，去領被矮化的獎牌，也沒什麼意義。

民進黨立委劉世芳表示，美國、加拿大和部分歐洲國家已表明外交抵制北京冬奧的情況，台灣無法置身事外，但維護台灣立場及保障參賽選手等情況下，相關舉措也必須保持彈性。

民進黨立委王定宇指出，台灣代表團不參加開閉幕式，所有的隨隊人員、官員不隨團出席北京冬奧，是配合自由民主世界國家，對於北京冬奧的疑慮以及對於中國大陸迫害人權的抗議，在不影響運動員參賽的權益下，採取的外交抵制動作。

王定宇表示，台灣選手都還沒到北京，中國大陸就宣稱這些是「中國台灣」的選手，形同比賽都還沒開始，就先政治干預體育，用政治來吃台灣豆腐，因此台灣不參與開閉幕式是正確決定。

國民黨立委李德維表示，中華民國 奧運代表隊在民進黨主政下，長期自我矮化成台灣隊，民進黨與中共都在做消滅中華民國的事情。他認為，台灣奧運代表隊對於北京冬奧將台灣隊名遭矮化問題應該據理力爭，但毋須退出冬奧競賽。