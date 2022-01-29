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北京冬奧開閉幕 台灣代表團不出席

記者劉肇育／台北29日電
日前冬奧授旗，台灣北京冬奧代表團員與教育部次長林騰蛟（前排左三）及團長林鴻道（前排右三）合影。（圖：體育署提供）
日前冬奧授旗，台灣北京冬奧代表團員與教育部次長林騰蛟（前排左三）及團長林鴻道（前排右三）合影。（圖：體育署提供）

北京冬季奧運會將在2月4日開幕，體育署昨天表示在疫情考量與航班影響下，台灣代表團今年將不會出席開閉幕典禮。中華奧會副主席蔡賜爵表示，台灣過去參加國際大型運動會，幾乎都不會缺席開閉幕式，但今年狀況確實較為特殊，包括目前前往北京的航班斷斷續續，希望讓選手在抵達北京後能夠安心調整，將專注力都放在競技場上。

蔡賜爵直言，今年冬季奧運會在疫情影響下確實狀況較為特殊，基於保護選手的考量，體育署才會做出不參加開閉幕式的決定。

缺席開閉幕式，但選手照常參賽。今年北京冬奧台灣共取得四席參賽資格，分別為競速滑冰黃郁婷、雪橇林欣蓉、滑雪李玟儀、何秉睿，其中女子選手共三人參賽，也創下台灣史上最多紀錄。

不過在台灣選手將從美國鹽湖城、瑞士蘇黎士和台灣陸續飛往北京進行備戰的情況下，體育署也在昨天發出聲明表示，依據大會防疫及入境政策，導致航班有所調整及延遲，代表團未能於開幕典禮當天全數飛抵北京，加上疫情嚴峻，站在保護選手立場，將不出席開幕式，至於選手在賽程結束後一、二天內也將搭機返台，閉幕式當天多數選手也都已經離開，因此也不參加閉幕式。

體育署副署長林哲宏指出，為了冬奧，台灣選手長期在國外進行訓練，加上飛往北京後又有時差調整的問題，基於安全考量以及讓選手好好發揮的前提下，才會做出不參與開幕式的決定。

除了疫情考量與航班影響，體壇人士分析開幕式的入場序可能也是考慮因素，如果北京冬奧採取簡體中文安排入場序，中華台北代表團可能排在中國香港代表團之後進場，這是政府相關單位不願見的。

大陸國台辦26日舉行記者會，台辦發言人朱鳳蓮以「中國台北代表團」稱呼台灣冬奧代表團。陸委會當即表示，台灣組團赴大陸參加北京冬奧，是依據「奧會模式」，以及1989年兩岸奧會負責人在香港簽署的協議，以「中華台北（Chinese Taipei）」名稱參賽，絕不接受任何矮化台方地位的名稱。

北京冬奧 疫情 香港

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