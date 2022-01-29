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宏都拉斯轉向陸方？賴清德：已圓滿解決

特派記者丘采薇／宏都拉斯29日電
副總統賴清德抵達舊金山，美國在台協會主席（AIT）莫健再度上機迎接。(圖：採訪團提供)
副總統賴清德抵達舊金山，美國在台協會主席（AIT）莫健再度上機迎接。(圖：採訪團提供)

宏都拉斯新總統卡斯楚在競選時曾表示，如果選上會做別種選擇，就是與中華人民共和國建交。對於宏國是否轉向的問題？副總統賴清德在宏國與隨團媒體茶敘時表示，「這件事已經圓滿解決」，都是大家努力的結果，蔡英文總統交付的第一項任務，深化邦誼的工作已經完成。

賴清德指出，蔡總統交付的第二項任務，是深化合作，特使團出發前曾研究卡斯楚的政見，包括100天內落實30項政見，最優先的7項政見包括重建經濟復甦、創造就業機會、打擊逃漏稅、打擊貪腐，調整國家總預算、重整債務，重整電力公司債務等。

媒體提問，與卡斯楚雙邊會談時，有提到盼美國、宏都拉斯及台灣三國更緊密合作，是否代表美國對台方的邦交有所幫忙？至於卡斯楚轉向中國大陸，如何圓滿解決？

賴清德說，「只能盡我們最大努力，也感謝過去幾十年來，不同政黨政府跟宏國建立的深厚情誼，基礎非常重要」，後來卡斯楚方面也了解，台灣對宏國有許多協助，以這次疫情來說，台灣第一時間就協助宏都拉斯各項幫忙，這次也帶來國產防疫物資，「這些統統都是他們需要的」。

賴清德也說，今天如果台方要協助宏國新政府改善人民生活，必然要由國際社會一起協助，光靠台灣或美國會比較辛苦。

賴清德結束宏都拉斯行程，29日飛抵美國舊金山，將停留24小時再飛回台灣。今天專機抵達舊金山之後，美國在台協會主席（AIT）莫健再度上機迎接，莫健問賴清德出訪行程如何，賴清德說一切都很好。

賴清德抵達下榻的凱悅飯店之後，約有200名台僑在場迎接，直喊「台灣加油」或「副總統好」，不過現場也有零星抗議人士喊「台灣是中國領土」、「世界只有一個中國、台獨死路一條」。支持賴清德的台僑聽到抗議人士喊話，又更大聲喊回去。

賴清德今天在舊金山將與僑界進行視訊會談，今明兩天也會與美國議員視訊會議，據悉，由於有意願參加的參眾議員眾多，目前還沒有確定最後名單。

賴清德 舊金山 眾議員

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