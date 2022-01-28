新聞評論／拉抬本土語廢國文必修 去中露真面目

因應《國家語言發展法》規定，國高中納入本土語言課程將於111學年度(2022年)正式上路。由於師資缺乏及相關配套不足，課程還未開設即已陷入一片混亂，許多學校感到難以因應，在這種情況下，教育部 仍決定橫柴入灶如期施行；屆時，教學現場亂象可想而知。

國高中本土語教學主要問題在師資嚴重不足，事關教學品質，難以解決。目前全台具語言認證的師資約1萬3000人，在既有國小的本土語教學，師資已捉襟見肘。未來國中一、二年級每周有一節必修、高中則至少2學分，新政策上路後師資短缺勢必更嚴重。尤其，所謂「本土語」大範圍匡列五種，底下再細分達十幾種語言，師資不僅患寡，還患不均。

對此，教育部只能採取「全額補助教師認證報名費」、「增加跨校交通補助費」、乃至「直播共學」等方式補破網，但均屬消極之計。另外，有些縣市或學校則採取「將本土語言能力認證加入教甄加分機制」、「延後高中生修習年級」等作法，以求變通。整體而言，這些作為多是治標不治本，也會造成窮縣／富都的另類不公，對學生的學習毫無助益。

比強推「本土語教學」更離譜的，是台灣師範大學通過「國家語言發展授課獎勵實施要點」，規定以台語、客語、台灣原住民 語、馬祖語、台灣手語授課的專任教師，自2月起可獲50%的額外鐘點費獎勵。由於可能全以「本土語」教學的只有台文系及台文所，此舉遭質疑是對台文系所的變相補助。

事實上，「變相補助」只是此一政策最微不足道的弊端，它更大的問題在破壞教學品質，進而影響學生受教權。試想，如果不同科目的教授為了呼應政策而改以不同的本土語教學，對於那些聽不懂各色本土語的學生乃至外籍生，要如何學習？台師大「響應」蔡政府的本土化政策，顯然只想討好政治高層，卻沒想到學生與教學。

與此同時，號稱「最高學府」的台灣大學則吹起「廢除國文共同必修」風。台大學生會推動這項倡議已經三年，因未達成共識，提案尚未通過，但台大學生會最近在校內公聽會後，將中文系教師的發言斷章取義地放上網，除了片面批判，也意圖讓外界對發言教師發動公審。這種作法，彷如重演「文革鬥爭」，令人不忍卒睹。

台大學生會主張「大一國文共同必修應廢除」者，理由包羅萬象：有批判國文教學是「保留威權時代的過時意識形態」，有人批評國文課程內容缺乏實用性，有人主張課程不該被中文系壟斷等。這些理由或許都有討論餘地，但反過來看，有哪一門共同必修課程──包含「本土語言教學」在內，能通過如此吹毛求疵的辯證？只針對國文，難道不是另有目的？

從教育部和台師大對「本土語言教學」的莫名堅持，到台大學生會「廢大一國文必修」的鬥爭，說穿了，目的就是要透過「拉抬本土語」壓制國語和中文，從而達到「去中」目的，「尊重多元文化」只是藉口。獨派的「台灣教師聯盟」宣稱，「本土語言是抗中最好的疫苗 政策」，這才是最誠實、最直接的說法。

事實上，蔡政府匡列的本土語言，除了手語和原住民語，其他包括閩南語和客語等都與「中國語」關係密切，儘管綠營學者企圖將這些語言都定義為「台灣本土語言」，指陳台語與閩南語不同，馬祖話與閩東語不同，但要用三個「中國語言」壓制另一個「中國語言」，終究只是充滿反諷的自欺欺人罷了。