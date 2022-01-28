宏國總統就職典禮 賀錦麗：賴清德走來介紹自己

台灣友邦宏都拉斯總統就職，副總統賴清德（右）出席典禮時與美國副總統賀錦麗（中）交談。（圖：總統府提供）

美國副總統賀錦麗 （Kamala Harris）27日參加宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮，曾與中華民國副總統賴清德 短暫對話；賀錦麗說，賴清德「走過來介紹自己。」

賀錦麗在就職典禮後回答媒體詢問時表示，她並未在與卡斯楚會談時提到中國，但賴清德在活動現場走過來向她自我介紹，兩人的簡短對話談的是美台在這個區域有共同利益，以及台灣對美國「根本原因」戰略的興趣。

賀錦麗所謂的「根本原因」戰略，指的是美國處理中美洲移民的政策基礎，與台灣並無直接關聯。

路透報導，美國政府官員希望與卡斯楚合作打擊非法移民，以及確保國際社會支持台灣，作為遏制中國大陸影響力的一部分。

此外，這類大型活動的場邊外交，有刻意安排的雙邊會談，也有寒暄問候的「同框外交」。

不只賴清德，前總統馬英九和陳水扁 都曾在邦交國活動上伺機出擊，盼創造台美關係親密的印象。

馬英九2009年在薩爾瓦多國宴上，與時任美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）握手寒暄，自我介紹「台灣總統」，稱對方「柯林頓夫人」，而非「國務卿女士」，被視為1979年美台斷交以來的最高層互動，總統府當時表示，這僅是禮貌性寒暄。

陳水扁2006年在哥斯大黎加總統就職典禮上，更是準備周全，兩度主動出擊熱切握住當時的美國第一夫人蘿拉‧布希（Laura Bush）的手。

在就職典禮前，陳水扁主動與蘿拉‧布希握手，在沒有翻譯人員陪同下，陳水扁右手握住蘿拉，左手輕拍蘿拉手背，以英文請蘿拉向布希總統致意，且歡迎蘿拉訪台，蘿拉露出微笑，看不出說了什麼。

就職典禮結束後，陳水扁再度回頭轉向蘿拉，並伸手欲握，蘿拉遲疑了一下才伸出手，另外一隻手則輕拍胸口，陳水扁示意隨行人員拿出相機留下兩人合影。

當時媒體報導指出，總統府承認這一切都經過沙盤推演，但陳水扁熱情同框的舉動是否有助緩解緊張的台美關係，則仍待觀察。