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台外交部：賴清德過境 循例與美國行政部門有所互動

記者張加／台北27日電
美國疫情嚴峻，副總統賴清德（左一）過境洛杉磯活動皆以視訊方式舉行。（圖：總統府提供）
美國疫情嚴峻，副總統賴清德（左一）過境洛杉磯活動皆以視訊方式舉行。（圖：總統府提供）

副總統賴清德率團出訪友邦宏都拉斯，過境美國期間是否與行政官員視訊會議，台灣外交部發言人歐江安今表示，相信特使團會循例與美國行政部門有所互動。

賴清德出訪宏都拉斯參加新總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮，26日過境美國洛杉磯，與美國跨黨派參、眾議員視訊會議；至於是否會晤美國國務院官員，陪同的駐美代表蕭美琴表示，不方便評論，只能說行程非常豐富。

外交部今舉行線上例行新聞說明會，媒體詢問，賴清德過境美國期間，是否與美國行政官員視訊會談，以及台方是否曾向美方提出會晤美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）？

歐江安回應，相信在台灣跟美國在堅實友好的互信基礎之上，慶賀團也會循例與美國行政部門有所互動，至於互動對象、內容等細節，基於台美交往默契與慣例，外交部不便評論。

歐江安指出，賴清德剛結束過境洛杉磯相關行程，成果豐碩，雖然因為疫情關係所有過境節目以線上方式進行，但是賴過境期間行程非常充實，很緊湊，與美國共17位跨黨派參、眾議員進行視訊會議，也和洛杉磯僑界代表與當地政要進行視訊會議。

美國資深官員26日舉行電話簡報會，說明賀錦麗將代表美國參加卡斯楚就職典禮，資深官員表示，沒有規畫舉行「賀賴會」。

此外，英國首相強生（Boris Johnson）26日在英國國會下議院應詢時重申英國政府一貫立場，指出中國大陸軍機擾台無助台海和平及穩定，並強調兩岸和平且具建設性對話的必要性；外交部對於英國首相、英國國會與行政部門對台海和平的支持與重視，表達高度歡迎及誠摯感謝。

外交部表示，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續秉持透明、高標準及共享價值等民主原則，與包括英國的G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主聯盟的韌性與支持民主發展，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。

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