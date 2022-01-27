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黑白集／豪買酒、求同框…外交只剩花絮

黑白集
立陶宛蘭姆酒在台售價比在中國大陸貴了四倍，遭網友譏「台灣人被當盤子」。(本報資料照片)
立陶宛蘭姆酒在台售價比在中國大陸貴了四倍，遭網友譏「台灣人被當盤子」。(本報資料照片)

台灣在立陶宛設代表處後，故事不斷。先是台商買下該國進不了中國大陸的蘭姆酒和蒸餾奶，然後立國總統抱怨代表處名稱欠妥，蔡政府立馬奉上12億美元的投資融資基金。最近外媒傳出，「台灣代表處」可能更名「台灣人代表處」，讓中英文名稱相副。

這些熱鬧，讓台灣多次登上外媒版面。如果這就是蔡政府想要的效果，台灣的「能見度」確實提高。然而，許多花絮其實很無厘頭，像台酒公司買下的黑蘭姆酒最近將開賣，卻被爆料價格是大陸的四倍，遭網友譏「台灣人被當盤子」。

只要立陶宛對台死忠，台灣人被當「盤子」，也心甘情願。問題是，蘭姆酒是以甘蔗為原料釀造，立陶宛又不產甘蔗，這酒是從加勒比海島國進口到該國勾兌而製。買貴就算了，但買的卻不是道地立陶宛酒，這段外交情義的插曲也未免扯太遠。

再如，賴清德副總統前往宏都拉斯參加該國新總統就職典禮，所有看點均放在他會不會與美國副總統賀錦麗會晤。根據最新消息，賀錦麗並未作會面之安排；因此，政府便把風向帶成兩人可能「巧遇」。意即，只要能「同框」，就算達陣。

外長吳釗燮近日受訪，被問到他任內「斷交最多國」，他立馬推稱：「這題不要說好不好。」沒錯，嚴肅的敘事都省略，外交只靠花絮來補綴，就足以自娛了！

立陶宛 賀錦麗 賴清德

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