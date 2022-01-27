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宏都拉斯總統就職 賀錦麗會賴清德? 白宮：無計畫

台灣新聞組／台北27日電
美國疫情嚴峻，副總統賴清德過境洛杉磯不辦僑宴，改以視訊方式對談。(圖：總統府提供)
美國疫情嚴峻，副總統賴清德過境洛杉磯不辦僑宴，改以視訊方式對談。(圖：總統府提供)

美國之音中文網26日報導，宏都拉斯新總統卡斯楚27日就職，美國副總統賀錦麗率團代表拜登總統前往參加。宏都拉斯為台灣邦交國，台灣副總統賴清德亦率團參加就職典禮。美國之音詢問白宮，賀錦麗是否將與賴清德會面，一位資深官員回應，副總統沒有計畫在宏都拉斯期間與台灣副總統會面。

賴清德出訪行程過境洛杉磯，展開鐵人行程，十個小時內與美國跨黨派參眾議員舉行七場視訊會議，美國在台協會（AIT）主席莫健及台灣駐美代表蕭美琴全程陪同賴清德會議；據悉，賴清德也與美國國務院官員視訊對談。

被問到是否會晤國務院官員？蕭美琴表示，不方便任何評論，只能說行程非常豐富。全程陪同的莫健在一旁用中文對蕭美琴說，「你說得很好」。

蕭美琴也說，該交換意見的事情都有交換，台美關係非常友好緊密，也持續進步中，尤其疫情期間患難見真情，美國人現在講到台灣，很流行說「堅若磐石」。

蕭美琴也說，賴清德今天總共會晤跨黨派參眾議員共17位，主要以南加州、亞利桑那州及猶他州在地議員為主。

線上會談的名單包括共和黨猶他州眾議員匡希恆，匡希恆曾到台灣傳教。另一位同樣來自猶他州的共和黨眾議員歐文斯曾是職業美式足球員，還拿過「超級杯」冠軍。

此外，還包括曾參與提出「台北法案」的民主黨參議員馬基，共和黨籍眾議員帝芬尼和裴利，日前兩人曾致函給賀錦麗，鼓勵她前往宏都拉斯時可與賴清德公開會晤。另還包括民主黨友台眾議員高野，高野去年底才到訪台灣，與蔡英文總統見過面。

對此，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨說，賴清德再次暴露謀獨本性，民進黨當局慣於藉所謂「議會外交」拉攏滲透外國議員，製造謀獨活動獲得外部支持的假象。

另方面，搶在賴清德過境美國前，國民黨日前已正式成立駐美代表處。國際部主任黃介正表示，駐美辦公室位於白宮跟國會中間，待國民黨主席朱立倫今年訪美即可揭牌。朱立倫自去年派國民黨副主席夏立言赴美後，這次再派國民黨海外部主任陳以信訪美，陳預計下周拜訪美國行政部門、國會。

據了解，朱立倫原本預計3月中旬訪美，但美國疫情目前仍未緩解，可能延到4月。國民黨文傳會主委凌濤表示，相關行程正在規畫，將視疫情狀況妥善安排。

賴清德 眾議員 國民黨

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