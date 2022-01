眾院「美國競爭法」草案 籲台北經文處改名台灣代表處

眾院議長波洛西稱此「美國競爭法」是一項大膽的立法。。(Getty Images)

美國眾議院25日推出旨在加強美國競爭力與中國抗衡的「美國競爭法」草案,除了撥款520億美元鼓勵民間投資 美國本土半導體業,也包括「會激怒北京 的條款」,例如強化與台灣關係、呼籲將台灣駐美代表處改名,以及以1億美元對抗北京政府的審查及錯假資訊等。

眾院議長波洛西稱此法案是一項大膽的立法。總統拜登隨後發表聲明,稱該法案將使美國在今後幾十年的時間與中國大陸和其他國家的競爭中立於不敗之地,透過國會兩黨的共同努力,美國有機會向世人表明,21世紀將是美國的世紀。

美國參議院去年6月通過總額2500億美元、全面提升競爭力抗衡大陸的「美國創新與競爭法」,眾院如今推出自己的版本。

●撥款520億 扶植美半導體業

根據該法案,美國將創立美國芯片基金,撥款520億美元鼓勵私部門投資半導體生產等;授權450億美元改善美國供應鏈,加強製造業,防止關鍵物品短缺並確保更多此類產品在美國製造;推動美國的科學研究和技術創新,以及通過經濟發展、外交、人權和同盟關係確保美國全球競爭力和領導地位。

這項近3000頁、涵蓋範圍廣泛的法案有多項與台灣有關的條款,包括強化美台的夥伴關係,並包含去年由兩黨眾議員推出的「台灣和平與穩定法案」和「台灣國際團結法案」。

法案還呼籲美國國務卿改變台灣駐美代表處的名稱,將「台北經濟文化代表處(Taipei Economic and Cultural Representative Office)」改為「台灣代表處 (Taiwan Representative Office in the United States)」。相關評論指出,此舉勢必激怒北京。

法案還包括一些與大陸有關的貿易條款,將因大陸對待維吾爾人的方式對中實施更多制裁,並為符合條件的香港人提供難民身分。

該法案授權向「美國之音」的上級單位「美國全球媒體總署」提供5億美元,以支持當地媒體、建立獨立媒體,其中1億美元用以打擊大陸境內外的虛假信息、投資顛覆審查制度的技術,以及監督和評估這些項目。

法案還規定成立「劉曉波漢語研究基金」資助研究機構,替代大陸在美國大學設立的「孔子學院」。

●台、立外長 否認代表處更名

同樣因代表處改名備受關注的立陶宛 ,傳出其外交部長藍柏吉斯上周向總統諾賽達建議,要求台灣修正「台灣代表處」的中文用法,改為較不具政治性的「台灣人代表處」,以化解與中國大陸的外交衝突。不過,藍斯柏吉斯昨否認說,沒有相關意圖與計畫,他與總統討論的是如何有效應對中國對立陶宛的違法行徑,並對內降低各項風險、對外凝聚歐盟的共識與支持。

台灣外交部長吳釗燮昨說,外交部沒有接到相關資訊,此為不實訊息。台駐立陶宛代表黃鈞耀也表示,未曾接獲立國變更代表處名稱相關詢問或要求。