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冬奧代表團被矮化 陸委會抗議

記者呂佳蓉／台北27日電
北京冬奧開幕在即，卻蒙上疫情與人權陰影。圖為台灣民團在立法院前抗議中共持續迫害人權。(記者林俊良／攝影)
北京冬奧開幕在即，卻蒙上疫情與人權陰影。圖為台灣民團在立法院前抗議中共持續迫害人權。(記者林俊良／攝影)

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨以「中國台北代表團」稱呼我冬奧代表團，陸委會對此表示，絕不接受任何矮化我方地位的名稱，國台辦故意以「中國台北」此一錯誤名稱來稱呼我代表團，改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。

朱鳳蓮昨在大陸國台辦記者會談及我方參加北京冬奧情況時稱，「中國台北代表團」一行17人已註冊報名參加北京冬奧會。其中有四名運動員獲得速度滑冰、高山滑雪、雪橇三個項目參賽資格，另有一名運動員獲遞補資格；2月2日至4日將舉行北京冬奧會聖火傳遞，屆時將有五名台胞參與聖火傳遞。

陸委會昨表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共透過動員在大陸台灣民眾從事具有統戰目的相關活動、刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，或是故意以「中國台北」此一錯誤名稱來稱呼我方代表團，都改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。

陸委會並指，這些矮化及統戰作為並無法達到任何效果，只會徒增台灣民眾的反感而已。

陸委會表示，這一次我國組團赴大陸參加北京冬奧，是依據「奧會模式」，以及一九八九年兩岸奧會負責人在香港簽署的協議，以「中華台北（Chinese Taipei）」名稱參賽，絕不接受任何矮化我方地位的名稱，呼籲今年的主辦方，不應以政治因素干擾體育、或藉機打壓、矮化我方地位。

陸委會指，對於我代表團參加北京冬奧所可能面臨陸方的政治操作與各種風險，政府有關單位也會做好赴陸參賽各種突發狀況的應變準備。

北京冬奧 運動員 中華民國

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