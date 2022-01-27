我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

突破感染者何時打補強針？專家稱「染疫8周後」

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

「灣灣」惹台灣網友反感 朱鳳蓮：有種萌萌的感覺

記者羅印冲、呂佳蓉／台北27日電
國務院台辦發言人朱鳳蓮。 (中新社)
國務院台辦發言人朱鳳蓮。 (中新社)

日前台灣有項調查顯示，大陸網友常稱台灣為「灣灣」，被台灣網友選為「最不可接受詞彙」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，「灣灣」是大陸民眾對台灣民眾的暱稱，有一種「萌萌的感覺」，遺憾在台遭到汙名化。

朱鳳蓮昨主持國台辦例行記者會，有台媒提問時引述一項調查指，「灣灣」被台灣網友選為「最不可接受詞彙」，認為有貶義和統戰意味。

朱鳳蓮回應指，兩岸民眾由於生活環境和流行文化不同，在一些習慣用語上存在差異，這是很自然的現象。她舉例說，「窩心」這個詞，在大陸指受委屈、難受，在台灣指暖心、心裡很舒服。她說，隨著兩岸交流漸趨緊密，相信人為製造的藩籬漸被拆除，兩岸民眾愈來愈能讀懂對方的用語習慣。

另外，朱鳳蓮昨以「中國台北代表團」稱呼台灣的冬奧代表團，陸委會對此表示，絕不接受任何矮化我方地位的名稱，國台辦故意以「中國台北」此一錯誤名稱來稱呼我代表團，改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。陸委會並指，這些矮化及統戰作為並無法達到任何效果，只會徒增台灣民眾的反感而已。

針對共機擾台，朱鳳蓮稱，「台獨」分裂勢力和台灣民眾是不同的。解放軍採取演訓就是為了反「台獨」，捍衛國家主權和領土完整。「如果台獨挑釁不停，解放軍演訓只會多、不會少」。

解放軍

上一則

朱立倫轟綠「民主獨裁」 非蔣經國路線

下一則

黑白集／豪買酒、求同框…外交只剩花絮

延伸閱讀

「灣灣」兩字 台灣網友反感 朱鳳蓮：有萌萌的感覺

「灣灣」兩字 台灣網友反感 朱鳳蓮：有萌萌的感覺
新聞評論／小英的台獨抗中「錯接」小蔣的反共

新聞評論／小英的台獨抗中「錯接」小蔣的反共
汪洋：台海不確定增多 支持探索兩岸融合發展新路

汪洋：台海不確定增多 支持探索兩岸融合發展新路
回應美軍？解放軍軍機大擾台 37架次創紀錄

回應美軍？解放軍軍機大擾台 37架次創紀錄

熱門新聞

本土疫情持續延燒，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫」。圖為帶著子女前往接種站的家長。（記者侯永全／攝影）

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

2022-01-22 02:28
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。(Getty Images)

路透：立陶宛考慮要求台代表處更名 「台灣人民代表處」

2022-01-25 14:50
國安會前秘書長蘇起。（本報資料照片）

蘇起：兩岸談判已沒有了 北京將單方面處理台灣問題

2022-01-20 21:09
桃園亞旭電腦廠兩名移工1月9日到西堤用餐後確診，衛福部人員21日帶著裝備進入港區大樓。記者季相儒／攝影

台灣本土+83 確診大爆發

2022-01-21 17:17
桃園市大湳市場一名攤販確診，19日下午環保局清潔隊派消毒車至附近巷弄消毒。記者曾吉松／攝影

台爆第6條傳播鏈 專家：月底確診恐達540例　

2022-01-19 20:15
中國軍機今天大批出海，有包括殲16（如圖）等37架快慢軍機編隊出海操演，創下紀錄。圖/台空軍司令部提供

創紀錄 37架中國軍機今擾台西南防空識別區

2022-01-23 10:55

超人氣

更多 >
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的
一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？

一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？
54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女

54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女