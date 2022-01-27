「灣灣」惹台灣網友反感 朱鳳蓮：有種萌萌的感覺

國務院台辦發言人朱鳳蓮。 (中新社)

日前台灣有項調查顯示，大陸網友常稱台灣為「灣灣」，被台灣網友選為「最不可接受詞彙」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，「灣灣」是大陸民眾對台灣民眾的暱稱，有一種「萌萌的感覺」，遺憾在台遭到汙名化。

朱鳳蓮昨主持國台辦例行記者會，有台媒提問時引述一項調查指，「灣灣」被台灣網友選為「最不可接受詞彙」，認為有貶義和統戰意味。

朱鳳蓮回應指，兩岸民眾由於生活環境和流行文化不同，在一些習慣用語上存在差異，這是很自然的現象。她舉例說，「窩心」這個詞，在大陸指受委屈、難受，在台灣指暖心、心裡很舒服。她說，隨著兩岸交流漸趨緊密，相信人為製造的藩籬漸被拆除，兩岸民眾愈來愈能讀懂對方的用語習慣。

另外，朱鳳蓮昨以「中國台北代表團」稱呼台灣的冬奧代表團，陸委會對此表示，絕不接受任何矮化我方地位的名稱，國台辦故意以「中國台北」此一錯誤名稱來稱呼我代表團，改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。陸委會並指，這些矮化及統戰作為並無法達到任何效果，只會徒增台灣民眾的反感而已。

針對共機擾台，朱鳳蓮稱，「台獨」分裂勢力和台灣民眾是不同的。解放軍 採取演訓就是為了反「台獨」，捍衛國家主權和領土完整。「如果台獨挑釁不停，解放軍演訓只會多、不會少」。