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假議題？國台辦官民區隔 陸委會虛晃一招

記者 羅印冲

兩岸僵局未見緩解，國台辦發言人朱鳳蓮拋出「訪台說」，吹皺台海一池春水。其實無論是朱鳳蓮的說法，還是陸委會的回應，雙方都是棉裡藏針、各有所圖。這次民共交鋒，恐怕又是「假議題」隔空過招。

民進黨上台後，兩岸官方交流中斷，中共對台採取官民區隔做法，北京嚴詞批判蔡政府謀獨作為，甚至加大對台軍事威脅，但也強調，要積極推動兩岸民間和基層交流，促進經濟社會融合。

中共對台二把手、全國政協主席汪洋日前在對台工作會議上就表示，要秉持「兩岸一家親」理念，完善與台胞分享發展機遇；要為台灣基層民眾、青年族群參與兩岸交流合作提供更多便利條件；要探索兩岸融合發展新路等。

由此就很好理解朱鳳蓮的「訪台說」。她先是批評蔡政府，指其蓄意將方言和國語畫分為「本土」和「外來」，包藏著「去中國化」的禍心。因為語言政策是蔡政府的施政項目之一，朱鳳蓮的批判台灣官方的力度未減。

但話鋒一轉，當朱鳳蓮提到自己是「廣東梅州的客家人」時，她要對話的對象就不再是蔡政府了，而是數百萬的台灣客家鄉親，所以她說，「我講的客家話，桃園、新竹、苗栗、屏東、高雄的客家人都聽得懂」，意思就是「自家人講自家話」，兩岸當然是一家人。

從這話延續下來，自然就很好發揮，朱鳳蓮便秀了一口客家話，拋出「所以我希望有機會去台灣」，想與各地客家鄉親面對面交流，尤其是用客家話。這番說法聽在客家人耳中，或許真會感到「暖暖的」。

陸委會回應也可從兩方面解讀。首先是公開表態「歡迎朱女士於適當時機訪台」，凸顯民進黨願意與中共官員對話交流的姿態，希望釋出緩解兩岸緊張的訊號，展現張開雙手歡迎的樣子，潛台詞是，若最終無法成事，問題就不在民進黨身上。

但民進黨或許也預判了此事終無下文，所以在隨後的回應聲明中，又丟出勢必令北京不悅的民主、人權等議題，還要朱鳳蓮「放下僵化的意識型態」。在北京看來，陸委會顯然是遞出了一紙不懷好意的邀請函。

以台海現勢看，在民進黨未接受一中框架下，作為國台辦新聞局副局長的朱鳳蓮要能訪台，確實有點過於魔幻。然而，若能理解朱鳳蓮的聽眾其實是台灣基層客家鄉親，而非民進黨，陸委會也藉此虛晃一招，掠取大度美名，就不難看懂這次民共交手的虛實了。

民進黨 北京 中共

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