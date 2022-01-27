國台辦發言人秀客語盼訪台 陸委會：歡迎

大陸國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上表示，希望有機會到台灣，與客家鄉親面對面交流，「自家人講自家話」。（中新社）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨在例行記者會上以客家話表示，希望有機會到台灣，與各地客家鄉親面對面交流，「自家人講自家話」；陸委會昨晚回應稱，「我們歡迎朱女士（朱鳳蓮）於適當時機訪台」，但也呼籲陸方停止一切打壓或人權迫害，台灣將持續捍衛自由、民主、人權等普世價值。

兩岸僵局持續之際，朱鳳蓮昨拋出希望訪台交流的說法，引起兩岸各界關注，尤其陸委會如何接招，可能牽動台海局勢發展。

陸委會昨晚聲明指，在台客家人與其他族群經過長期努力打拚與付出，共同創造自由民主多元的台灣社會，「我們歡迎朱女士於適當時機訪台」。

陸委會表示，朱稱中國是多民族、多語言、多文種國家，但近年國際普遍關注中國大陸民族發展與人權持續惡化，呼籲陸方善待其少數民族、宗教團體及異議人士，停止一切打壓或人權迫害。

大陸官媒人民政協報昨在國台辦記者會提問，指蔡政府去年通過「國家語言發展法」，從2022學年起，將閩南語、客家話、台灣少數民族語言等「本土語言」列入中小學生必修課，陸方如何看待。朱鳳蓮回應指，蔡政府蓄意將台灣民眾使用的方言、少數民族語言、普通話（國語）畫分為所謂「本土」和「外來」，包藏著「去中國化」禍心。

她表示，台灣的閩南語、客家話都是漢語方言，是漢語在長期歷史中形成的地域性分支或變體，由福建、廣東地區先民帶到台灣。「我是廣東梅州的客家人，我講的客家話，台灣桃園、新竹、苗栗、屏東、高雄的客家人都聽得懂」。

朱鳳蓮接著以客家話說：「所以我希望有機會去台灣，和桃園、新竹、苗栗、屏東、美濃的客家鄉親面對面交流，尤其是用客家話交流，『自家人講自家話』」。

另外，朱鳳蓮也指出，2021年儘管面臨疫情 等不利因素影響，兩岸貿易、投資 總體仍保持增長。她表示，十年來兩岸貿易額「翻了一番」（成長一倍），呼籲民進黨 當局應盡快撤除干擾阻撓兩岸經貿合作的不合理限制，為兩岸經貿交流營造良好的環境。