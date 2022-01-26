金門唯一陸資酒店破產 批陸銀政策性打壓

陸資在金門唯一企業金門陸島酒店有限公司25日傳破產倒閉。記者蔡家蓁／攝影

陸資在金門唯一企業金門陸島酒店有限公司昨驚傳破產 倒閉，陸島酒店代表人在受訪時表示，公司會破產，不是因為疫情 ，反而是因為陸方政策性銀行打壓，讓他們求助無門。金門政府觀光處表示，陸島酒店與銀行的往來商業行為，縣府不便置喙，縣府會盡力協助維護旅客權利。

位於金門縣金寧鄉的陸島酒店，成立於2014年，當初是台灣金門唯一一家陸資民營企業，也是唯一一家在台取得永久土地的所有權陸資企業，全盛時期，包括「兩岸成年禮活動」等活動，都在此舉行，大陸央視還派人採訪報導。

陸島酒店董事長吳椿江是福建龍岩人，幾乎長年都在大陸。董事長特助許瑞芸表示，陸島酒店向中國進出口銀行廈門分行貸款 額度雖授信為1.8億（人民幣，下同），但實際僅在2014年6月30日支取6931萬，貸款期限至2024年6月30日止。她說，2014年6月放貸前，陸島酒店按該銀行廈門分行的要求事先出具了1.8億本票。

許瑞芸說，至2019年6月21日止，陸島酒店都按約履行，從未欠付分文本息。但該銀行廈門分行以這項對台項目可能存在風險為由，授權台灣管理銀行中國信託商業銀行於2019年7月2日宣告金門陸島酒店違約，並要求提前一次性歸還6931萬貸款餘額。

人在廈門的吳椿江也心急如焚，透過廈門台辦多次協調該銀行廈門分行，但無功而返。

許瑞芸說，2021年6月16日，該銀行廈門分行要求中國信託銀行以本金1.8億向台北地方法院申請裁定給付，台北地方法院裁定支持，陸島酒店不服提出抗告。2022年1月12日台灣高等法院作出終審裁定，駁回陸島酒店抗告。

許瑞芸說，依台灣法律規定，如要暫時中止台灣法院的強制執行，陸島酒店必須向法院繳交22%的保證金，即3960萬，並提起執行異議訴訟，訴訟費1%，即180萬，兩項合計4140萬，公司已無力繳交。

許瑞芸表示，疫情期間陸島酒店仍然維持正常營運，並未裁員，沒想到公司不是因為疫情關門，而是受到中國大陸政策性銀行的無理打壓。許瑞芸調侃，在中國進出口銀行廈門分行「神一樣」的操作下，陸島酒店走投無路。