汪洋：台海不確定增多 支持探索兩岸融合發展新路

2022年對台工作會議25日在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議並講話。新華社

中國大陸「20200年對台工作會議」昨在北京 舉行，中共 中央對台領導小組副組長、大陸全國政協主席汪洋在會上向大陸涉台部門官員表示，當前台海方向不確定不穩定性增多，要樹牢底線思維，做好應對各種風險挑戰的思想準備和工作準備。

新華社報導，汪洋指出，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入貫徹落實「新時代黨解決台灣問題的總體方略」和中共中央對台工作決策部署。堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、融合發展，牢牢把握兩岸關係主導權主動權。

針對過去一年，汪洋表示，2021年台海形勢嚴峻複雜，風險挑戰突出。他還肯定大陸涉台部門認真貫徹落實決策部署，「有力塑造統一大勢，堅決開展涉台鬥爭」，持續推動兩岸融合發展，取得積極成效。

他強調，當前世界百年變局和世紀疫情 交織疊加，台海方向不確定不穩定性增多。既要增強歷史自信，看清「祖國完全統一」的時和勢始終在大陸這一邊，又要樹牢底線思維，做好應對各種風險挑戰的思想準備。

汪洋表示，「要發揚鬥爭精神，堅決遏制台獨挑釁和外部勢力干涉，築牢反獨促統強大陣線」。

汪洋同時強調，要秉持「兩岸一家親」理念，完善與台企台胞分享發展機遇和落實同等待遇的政策，為台灣基層民眾、青年群體參與兩岸交流合作提供更多便利條件。要支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設海峽兩岸融合發展示範區。要做好輿論宣傳工作，向台灣同胞講透大陸對台大政方針的核心意涵，引導廣大台胞堅守民族大義、辨別是非真偽。