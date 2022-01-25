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出訪宏國 賴清德：代表中華民國前往祝福

記者黃仲明／桃園機場25日電
副總統賴清德以總統蔡英文特使的身分出訪宏都拉斯，代表中華民國前往友邦宏都拉斯，參加宏國第一位女總統卡斯楚宣誓就職的典禮，登機前他揮手與現場媒體道別。(記者黃仲明／攝影)
副總統賴清德以總統蔡英文特使的身分出訪宏都拉斯，代表中華民國前往友邦宏都拉斯，參加宏國第一位女總統卡斯楚宣誓就職的典禮，登機前他揮手與現場媒體道別。(記者黃仲明／攝影)

副總統賴清德今天上午啟程出訪宏都拉斯，以蔡英文總統特使的身分前往祝賀，代表中華民國台灣前往友邦宏都拉斯，參加宏國第一位女總統卡斯楚就職典禮。賴清德表示，這是他擔任副總統以來首次出訪，雖然疫情嚴峻，但能夠為國效勞是他的榮幸與責任，將帶著蔡總統的期許過境美國，也會將全國人民的祝福送到中美洲宏都拉斯給予卡斯楚以及宏國全體人民。

賴清德出訪前在桃機國賓門發表談話表示，宏都拉斯是台灣在中美洲重要的友邦，台宏建交在去年剛好滿80周年，多年來雙方互相扶助，一起走過威脅利誘艱辛的歲月，邦誼密切友好，這次不畏疫情前往祝賀，也正足以代表台灣珍惜兩國的邦誼，台灣支持宏都拉斯。

其實早在新冠疫情發展之初，台灣便給予宏都拉斯各項協助，堅定的跟宏國政府以及人民並肩防疫。這次出訪也會帶著國產的各種防疫物資送給宏都拉斯人民。在卡斯楚就任的第一天，台灣用實際的行動、具體的作為，展現深化邦誼以及對新任政府的支持。

賴清德也提到，衷心感謝宏都拉斯在國際為台灣發聲，支持台灣加入聯合國、世界衛生組織還有國際刑警組織以及國際民航組織等等，協助台灣開拓國際空間。台灣也回報協助宏國各項災後重建，並進行包括農牧、衛生、醫療以及教育獎學金等各種計畫，成效顯著，兩國的貿易額也逐年增加。

去年11月，卡斯楚與3名副總統，在創宏國歷史新高的68%投票率之下高票當選，以過半數51%的得票率，榮任宏國有史以來第一名女總統，足見宏國人民對新政府的期待，在卡斯楚推動新政之際，台灣將秉持著踏實外交、互惠互助精神，深化與宏國合作，克服種種困難嘉惠兩國人民。

賴清德指出，這次出訪除了和卡斯楚會晤之外，也會跟友邦及友好的國家元首、副元首、特使團代表互動交流，向國際社會展現台灣堅定實踐與良善治理的民主制度，台灣將會勇敢承擔區域甚至國際秩序穩定的重責大任，讓國際社會了解台灣是一個值得信賴的朋友，台灣有能力幫助國際社會，深化台灣在國際的發展空間。

這次也將代表蔡總統替旅居海外的僑胞、台商還有駐外人員加油打氣，感謝他們人在海外但心在台灣，為台灣所做的一切，因為有他們的努力，台灣在國際的道路上也因而更加寬廣。

最後，賴清德也強調，這一趟前往宏都拉斯，儘管路途遙遠、疫情嚴峻，代表團一定會全力完成任務，不辜負蔡總統以及全國人民的期待，也會做好防疫各項工作，目前國內的疫情也受到COVID-19侵襲，也請國人同胞能配合政府一起防疫，不管在海內海外都要一起防疫，做好防疫的工作。

副總統賴清德（左一）出訪宏都拉斯，他登機前在桃園機場B9國賓門發表談話。(記者黃...
副總統賴清德（左一）出訪宏都拉斯，他登機前在桃園機場B9國賓門發表談話。(記者黃仲明／攝影)

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