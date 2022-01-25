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挺韓台商判刑 16重量級台商聲援陳情 海基會願法律協助

台灣新聞組／台北25日電
廈門台商協會會長吳家瑩聲援林懷，指民進黨政府想殺雞儆猴，但結果反而將讓台商團結一致對抗不義的政府。（新華社）
廈門台商協會會長吳家瑩聲援林懷，指民進黨政府想殺雞儆猴，但結果反而將讓台商團結一致對抗不義的政府。（新華社）

針對長沙台協前會長林懷等人涉違反選罷法一審被判處有期徒刑，大陸全國台企聯創會會長張漢文等16名台商，昨天下午赴海基會陳情。張漢文等台商提出，希望海基會財經法律顧問為林懷提供協助，保障其權益；海基會秘書長詹志宏回應說，「願意全力協助」。

林懷遭檢察官指控於2019年12月11日，在大陸湖南省長沙市華天大酒店舉辦「2019年湖南台胞年終尾牙聯誼會」暨「湖南省台胞返鄉投票動員大會」活動，提供免費食宿、機票補助，宴請500多名台商及台生，為國民黨及國民黨總統候選人韓國瑜拉抬造勢，對有選舉權人期約賄賂。

張漢文人稱「老爹」，他昨天和廣東東莞、江蘇南京、廣西南寧、湖北武漢等地共十六名重量級台商，赴海基會交流並替林懷一案陳情，不過林懷本人沒有到場。海基會方面由秘書長詹志宏、副秘書長蔡孟君代表接待。

張漢文會後受訪時首先強調，所謂「台商聯誼餐會」是在大陸經營的台商，每逢三節都會舉辦的例行性活動，並非特定為了「某一個事件、某一個事情」才舉辦。他表示，早前已和現任大陸全國台企聯總會長李政宏溝通，希望代為傳達台商訴求。

張漢文坦言，過往相關活動也會邀請海基會和大陸海協會人員參與，只是現在「兩岸關係有些矛盾」，但台商立場都是一樣的，各界應以平常心看待，另此行目的是要和海基會說明清楚，增加互相了解，因為海基會就等於是台商的娘家，是一個對話平台。

張漢文並澄清，實際上並沒有所謂「補助機票」、「憑票根拿補助」一事，每逢過節台企聯都會和兩岸有關方面爭取加班機、優惠價格的機票，旨在協助台商返鄉。

談到海基會的回應，張漢文說，海基會已經了解台商的訴求和情況，並同意會由海基會法律顧問為涉案台商提供法律諮詢等相關協助。

現場台商受訪時也坦言，長沙餐會因時機點敏感受到關注，讓其他台商也「心驚驚」，擔心日後正常兩岸交流會受影響，希望官方能更了解台商的實際情況，並緩解兩岸緊張。

對於台商陳情，海基會發聲明稿表示，詹志宏在接待台商代表時說，過去30年來，在兩岸關係特殊限制下，在中國大陸各地經營事業的台商會長們，對兩岸人民在交流過程遭遇的各式各樣問題，熱心服務、義務提供協助，實在貢獻良多。

至於林懷一案，海基會指出，台商代表希望海基會可以邀請具有相關經驗與專業的財經法律顧問，共同提供林懷的律師必要的法律建議，協助林保障其權益。對此項建言，詹志宏表示，海基會願意全力協助。

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