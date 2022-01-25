解放軍殲16D電戰機 「咆嘯狼」罕見擾台

殲16D外型與原始版殲16差異不大，明顯差異是兩側翼尖多了電戰天線。（圖：國防部提供）

繼前天39架解放軍 戰機擾台，創下今年以來數量最多的一次，昨天又有13架解放軍快慢軍機編隊出海操演，進入台西南防空識別區，其中包括兩架較罕見的殲16D電子戰機，有一架運8反潛機穿出巴士海峽空域抵台東部外海。

殲16D曾被稱為電殲16，D是指電子戰的「電」字漢語拼音字首，外界推測功能與美國海軍EA-18G咆哮者電子戰機類似，可隨隊掩護主攻機群，執行電子對抗、防區滲透等戰術，根據國防部 公布資料，罕見出現在西南空域。按空軍公布航跡，兩架F-16D是隨主力殲16戰機飛行，初期掩護運8反潛機進入巴士海峽空域。

解放軍殲16D電戰機被稱為「咆嘯狼」，去年11月中共官宣系統才宣告在解放軍空軍部隊服役，這是台方首度公布這型機進入台西南防空識別區的航跡。

外交部長吳釗燮近日分別接受國內外網路廣播節目（Podcast）訪問。吳釗燮接受澳洲 「戰略政策研究所」（ASPI）節目「著眼全局」視訊專訪昨上線。他指出，中國大陸野心顯然不僅止於台灣，例如澳洲日前舉行軍事演習時，中國不遠千里派遣偵察船至澳洲沿岸蒐集情資，因此國際社會應對中國持續在全球各地擴張影響力的意圖保持高度警覺。

吳釗燮也上「台灣通勤第一品牌」節目，暢談職涯、台美關係、親子互動等議題；當主持人提到「有史以來斷交最多的部長」，吳釗燮以台語回說，「我們這個議題不要談，好嗎？」主持人提出對小國建交的疑問，吳釗燮則說，有些國家，無論大還是小，「願意承認我們，都是很珍貴的外交資產」，「這種朋友我們一定要有」。

吳釗燮並回憶，扁政府時期台美關係不佳，美國曾質疑民進黨為了增加吸引力、支持度而製造兩岸緊張；吳隨後也直說，「那時候是有國內的這些需求」。