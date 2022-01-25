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賴清德啟程訪宏國 「防疫因素」未過境紐約

記者丘采薇、張加／台北25日電

副總統賴清德今天上午啟程出訪宏都拉斯，去程過境美國洛杉磯，美國在台協會（AIT）主席莫健將親自接機，此次出訪目標是「深化邦誼」，除參加宏都拉斯新任總統卡斯楚就職典禮，也將在宏國分別與卡斯楚及友邦貝里斯總理布里先紐舉行雙邊會談；美國副總統也確定會出席卡斯楚就職典禮，賴可望「巧遇」寒暄。

據規畫，賴清德在宏都拉斯待兩夜後，回程過境美國舊金山24小時，30日返抵台灣，可說是緊湊的「鐵人行程」。賴在洛杉磯及舊金山，都會與美國政要視訊對談。

外界好奇，為何賴清德此行沒有過境紐約？知情人士指出，美方對賴行程完全尊重，原本賴的行程曾規畫過境紐約，但目前台灣防疫規定嚴格，執行專機任務的華航認為，若在紐約過境，機組員安排會有困難，因此最後安排在美西過境，並「西進西出」。

基於防疫優先，過境洛杉磯時，原本規畫的僑宴取消，但仍有台僑準備到飯店歡迎賴，不過為了防疫，可能只會安排賴在遠方揮手。

總統府發言人Kolas昨也公布賴清德將致贈卡斯楚的禮物，是一座精緻透明的花器，該作品由台南在地的設計工藝家製作，花器中以極為精細艱難的鍍金技術，將新鮮玫瑰最美的姿態永遠保存下來，象徵獨一無二的永恆與美好，更象徵台宏兩國80年友誼。

在宏都拉斯新任總統就職之前，總統府發布人令，由關務專長、先前任中美洲銀行董事的陳長庚出任宏都拉斯公使，本月16日生效；此政治任命引起關注，也有外交人士私下對這項人事感到驚訝。

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